Zaščitena bukev ustavila gradnjo luksuznih stanovanj, a investitor ostaja optimističen

Čeprav je investitor in lastnik projekta, podjetje Ilag Tivoli, gradbeno dovoljenje pridobil že marca letos, se je pred njegovo pravnomočnostjo nanj pritožil eden izmed sosedov. Neuradno ga moti možnost poškodbe zaščitene rdečelistnate bukve, ki stoji na njegovem zemljišču, krošnja pa sega na zemljišče bodočega gradbišča. Ta bi se po prepričanju soseda lahko med gradnjo poškodovala, čeprav investitorji zatrjujejo, da 14 metrov vstran od bukve sploh ne bodo posegali.

Za podjetje Ilag Tivoli, ki je v lasti avstrijske družine Turnauer, celoten razvoj projekta izvaja podjetje Reitenburg. Od inženiringa do gradnje na ključ. Reitenburg je sicer krovna družba vseh podjetij v lasti Jožeta Andreliča v Sloveniji.

Po pritožbi je bilo gradbeno dovoljenje zavrnjeno. Ker novi gradbeni zakon predpisuje, da o gradbenih dovoljenjih za objekte z vplivi na okolje odloča ministrstvo za okolje in prostor, v novem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja odloča ministrstvo in ne več upravna enota. Pravnomočno okoljevarstveno soglasje investitorji že imajo.

Kdaj bo birokratsko kolesje izdalo novo odločbo, ni znano; lahko se zavleče tudi za leto dni. Kljub temu po naših informacijah investitorji pričakujejo, da bodo lahko začeli graditi v prvi polovici prihodnjega leta. Gradnja naj bi trajala 30 mesecev.

Stavba Schellenburg bo sestavljena iz dveh ločenih stavb, Vile in Palače Schellenburg, v njej pa bo skupno 127 stanovanj. Večina stanovanj bo večjih od sto kvadratov, najmanjše pa bo merilo 62 kvadratnih metrov. Sedem stanovanj bo imelo več kot 300 kvadratnih metrov, največje stanovanje pa bo merilo 400 kvadratnih metrov.

Foto: Reitenburg Celotna investicija je ocenjena na okrog 80 milijonov evrov, pod stanovanji pa bo na voljo 276 parkirnih mest. Ta se bodo prodajala posebej, zanje pa bo treba odšteti okrog 30 tisoč evrov. V Palači Schellenburg so predvidena še restavracija, fitnes oziroma spa, v kletnih prostorih pa bo mesto zasedel eden od trgovcev.

Investitorji se po naših informacijah kljub ohlajanju nemškega gospodarstva, ki je prva slovenska trgovinska partnerica, temnih oblakov nad slovenskim nepremičninskim trgom ne bojijo.

Zaradi rekordno nizkih obrestnih mer, robustne rasti turističnega sektorja in dobičkonosnosti slovenskih podjetij ostajajo optimistični. Na roko bi jim lahko šlo tudi pomanjkanje nepremičninskih projektov v prestolnici, tako stanovanjskih kot poslovnih.

Najbolj stavijo na premožnejši segment slovenskih kupcev. Sem uvrščajo uspešne lastnike gospodarskih družb, Slovence, živeče v tujini, ki iščejo drugi dom, obstoječe lastnike enodružinskih hiš, ki jih bodo zaradi starosti zamenjali za udobnejše in manjše domovanje v središču Ljubljane …

Foto: Ljubljana nepremičnine Investitorji poudarjajo, da kljub nekaterim informacijam o zasoljenih cenah, ki so zaokrožile v medijih, le-teh še nimajo izoblikovanih. Ker želijo projekt zgraditi na ključ, kjer bo vključena tudi stanovanjska oprema po izbiri kupca, težko govorijo o ceni kvadratnega metra. Prepričani so, da boljšega projekta v Ljubljani v naslednjih 50 letih ne bo. Nobena lokacija v središču prestolnice, z izjemo Šumija, namreč po njihovih navedbah tovrstne pozidave ne omogoča.

Saga o projektu Kolizej

Jože Anderlič je zemljišče, kjer je nekdaj stal Kolizej, kupil pred 16 leti. Foto: Matej Leskovšek Jože Anderlič je že pred 16 leti na območju nekdanjega Kolizeja sprva snoval gradnjo koncertno-operne dvorane, luksuznega hotela in stanovanjsko-poslovne soseske, a je 140 milijonov evrov vreden projekt ostal na papirju.

Zaradi zapletov z dovoljenji oziroma omejitvami pri gradnji je moral spremeniti načrte in leta 2015 napovedal 65 milijonov evrov vredno stanovanjsko sosesko višjega cenovnega razreda. Južnoafriški sklad Greenbay je zemljišče in projekt za gradnjo palače in prestižne vile kupil leta 2016 od družbe Tivoli projekt, ki je bila v lasti Anderličeve družbe. Greenbay je maja 2018, po dveh letih čakanja na gradbeno dovoljenje, obupal in zemljišče prodal Ilag Tivoliju.

Po podatkih poslovnega asistenta bizi.si so direktorji v podjetju Ilag Tivoli žena Anderliča Tina Anderlič Jelenc, Cladia Gröschl in Alexander Hartig.