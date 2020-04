"Kitajski lastniki Gorenja si niti sami ne želijo priznati, kaj jih čaka"

Kitajska skupine Hisense Europe načrtuje množično odpuščanje delavcev. V celotni skupini naj bi bilo do konca leta 2.200 manj zaposlenih, od tega naj bi po besedah Gorenjevega sindikalista Žana Zebe v velenjski tovarni število zaposlenih znižali za tisoč. Kot razlog za odpuščanje vodstvo navaja slabo ekonomsko situacijo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Kot navajajo v skupini, so v prvem četrtletju poslovali z izgubo, ki so jo ustvarili v mesecu marcu, aprila in maja pa se bo ta še poglobila. "Za april in maj pričakujemo dodatno izgubo ter zaradi posledic pandemije koronavirusa in povsem spremenjenih okoliščin na trgih za več deset milijonov evrov slabši poslovni rezultat od prvotnih ocen za to obdobje, ki so predvidevale 1,1 milijona evrov dobička," so zapisali in dodali, da je bila skupina zato prisiljena za ohranitev poslovanja sprejeti vrsto kriznih ukrepov, med katerimi je tudi zmanjševanje števila zaposlenih v vseh podjetjih, ki spadajo pod okrilje Hisense Europe.

"Uresničili bodo tisto, kar je bilo že nekaj časa jasno"

"Razlogi za odpuščanje ne ležijo v tako imenovani koronakrizi. Vodstvo je izkoristilo tritedensko obdobje, ko je proizvodnja v Velenju stala, da uresničijo tisto, kar je bilo že nekaj časa jasno," pa odpuščanja v Hisense Gorenje komentira ekonomist in profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Bogomir Kovač.

Bogomir Kovač, ekonomist in profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Foto: STA

Kot pravi, je bilo že pred krizo jasno, da ima Gorenje zlasti na področju prodaje velike poslovne težave. "Napovedi o odpuščanju so pravzaprav rezultat dogajanj v zadnjem letu in pol. Še pred Kitajskim prevzemom je bil poslovni sistem v težavah, po prevzemu pa so se te samo še stopnjevale. Nesporno dejstvo je, da ekipa, ki je tovarno prevzela, ni bila dovolj vešča," razlaga Kovač.

Po njegovih navedbah so Kitajci v Velenje prišli z relativno neizkušeno ekipo, s katero so poskušali poseči v korporativno in poslovno strukturo obrata: "Podjetje se je zadnje leto in pol ukvarjalo izključno s samim s seboj, in ne s svojim položajem na trgih. To je bilo usodno za tako zrelo in na neki način poslovno zelo ranljivo podjetje."

"Niti sami ne želijo priznati, kaj jih čaka"

Tudi prvotna ideja ob kitajskem prevzemu, da bi Gorenje ostalo neka relativno zaključena poslovna celota, se ni uresničila. "Lastnik naj bi Gorenju bolj ali manj prepustil skoraj povsem samostojno pot ob skupni izmenjavi sinergij in trgov, a se to preprosto ni zgodilo," pojasnjuje Kovač.

Kljub dolgi tradiciji je konkurenčnost podjetja na trgu slaba. Foto: STA

Konkurenčnost podjetja na trgu je po njegovih besedah slaba. "Borijo se z izgubo in mislim, da si niti sami ne želijo priznati, kaj jih čaka," pojasnjuje Kovač in izpostavlja, da se je podjetje predolgo ukvarjalo s kratkoročnimi cilji. Po njegovih besedah so lastniki neprestano stiskali na stroškovnem delu in to strategijo, z napovedanimi odpuščanji, nadaljujejo.

"V poslu je tako, da je treba gledati tako na prihodkovno kot stroškovno stran. Na prihodkovno so v veliki meri pozabili in je sedaj to tisto, zaradi česar tonejo," še poudarja in dodaja, da tudi leto in pol po prevzemu Kitajci v Velenju niso prišli nikamor. "Nadaljujejo s tem, da pritiskajo na stroške in največji delež teh predstavljajo ravno zaposleni," pojasnjuje Kovač.

Gorenje izjemnega gospodarskega pomena za Šaleško dolino

Ob tem se Kovač sprašuje, zakaj podjetje ob koronavirusni krizi ni izkoristilo denarne pomoči države. "Ali so sploh razumeli, za kaj gre, ali ne, je vprašanje," razlaga Kovač. Kot meni, bodo odpuščanja za kitajske lastnike velik zalogaj:

"Po svoje so presenečeni, ker je v Sloveniji trg delovne sile in organiziranost drugačna od Kitajske, ki je po tej plati bolj neliberalno kapitalistična. Težave se bodo v prihodnje še pojavljale, ker procesi ob odpuščanju niso in ne smejo biti lahkotni. Do tisoč delavcev imajo zaveze in obveze."

Odpuščanja bodo imela velik vpliv na celotno velenjsko regijo. Foto: STA

Gorenje je po ugašanju velenjskega premogovnika za Šaleško dolino izjemnega pomena. "Gorenje za Šaleško dolino predstavlja daleč največjega delodajalca, zato bodo odpuščanja sprožila veliko socialno-ekonomsko bombo," dodaja Kovač, ki meni, da odpuščanj v prihodnosti morda še ne bo tako kmalu konec.

Kaj odpuščanja pomenijo za Šaleško dolino?

Prihodnost podjetja po mnenju znanega ekonomista ne bo rožnata, končni razplet pa je za zdaj nejasen. "Gorenje je prvotno obstajal kot poslovni sistem, ki je bolj ali manj deloval kot neka globalna korporacija z zaključenimi poslovnimi procesi. Hisense zdaj želi podjetje z dolgo tradicijo vključiti v neki širši korporativni sistem, s katerim bi obrat v Velenju omejili na zgolj določene naloge. Kitajci bi v Velenju postopoma odredili zgolj proizvodnjo funkcijo, ki bi vodila v specializacijo proizvodnje. Vse ostale poslovne, razvojne in tržne dejavnosti pa bi premaknili drugam," pojasnjuje Kovač.

Nestrinjanje z odpuščanji je izrazil tudi velenjski podžupan Peter Dermol. Foto: STA

Tudi velenjski podžupan Peter Dermol je odločitev o zmanjšanju števila zaposlenih označil za nedopustno, saj bo, če bo izvedena tako, kot naj bi bila načrtovana, povzročila pravo socialno bombo v Velenju. Kot dodaja Kovač, bo prihodnost najverjetneje vodila v še večjo racionalizacijo proizvodnih procesov: "Žal je to zgodba, na katero danes v Sloveniji ne moremo več vplivati. Velenjsko Gorenje je s prodajo postalo del zelo globalnega sistema in lastniki so tisti, ki se odločajo o usodi obrata."

Gorenje je od poletja 2018 v rokah kitajskega Hisensa, ki je Gorenje - to ima proizvodne enote v Sloveniji, v češki Mori in v srbskem Valjevu, razvojno-kompetenčne centre, hčerinska podjetja in prodajne enote po Evropi - integriral v skupino Hisense Europe. Ta združuje vse prodajne enote Hisense, Hisensovo tovarno televizorjev na Češkem in celotno Gorenje. Po zadnjih podatkih zaposluje 9.309 ljudi. V Sloveniji je zaposlenih 5.580 ljudi, na češkem 650, v Srbiji 1.643, v drugih državah skupaj pa 1.436. (STA)