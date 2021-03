Katastrofalni poslovni rezultati podjetja Rolls-Royce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski proizvajalec letalskih motorjev Rolls-Royce je lani zabeležil 3,2 milijarde funtov oziroma 3,7 milijarde evrov čiste izgube, medtem ko se je ta leto prej ustavila pri 1,3 milijarde funtov oziroma 1,5 milijarde evrov izgube. Podjetje je močno prizadela pandemija covida-19, zaradi katere so morali odpustiti več tisoč ljudi.

Prihodki od prodaje so padli za skoraj 29 odstotkov na 11,8 milijarde funtov (13,8 milijarde evrov).

"Smrtonosna pandemija covida-19 je imela izjemen vpliv na poslovanje skupine," so ob objavi rezultatov zapisali pri Rolls-Roycu. Najhuje je bil prizadet letalski del posla, saj so države po vsem svetu lani močno omejile potniški zračni promet, zato se je celotna industrija znašla v hudi krizi, poroča STA.

Lani delo izgubilo 7.000 zaposlenih

Podjetje je lani za milijardo funtov oklestilo stroške, tudi z odpuščanjem. Lani so ukinili 7.000 delovnih mest, do prihodnjega leta jih želijo v sklopu prestrukturiranja družbe skupno 9.000. Izvršni direktor podjetja Warren East je odpuščanja označil za obžalovanja vredna, a nujna. Dodal je, da so uspešno začeli s programom prestrukturiranja podjetja, s čimer bodo nadaljevali tudi v 2021.