66-letnemu Milanu Bandiću je po uradnih informacijah postalo slabo v soboto, 28. februarja, zvečer, zato so ga prepeljali v zagrebško bolnišnico Sveti duh. Kljub naporom zdravnikov, da ga reanimirajo, je umrl.

Neistine Bandićevih suradnika o noći u kojoj je umro: 'Policija mora istražiti njegovu smrt'https://t.co/thk9n5a4cl pic.twitter.com/JTttdpkdNW — 24sata (@24sata_HR) March 10, 2021

Prve uradne informacije so razkrivale, da je umrl v svojem stanovanju v Zagrebu. Nato so se razširile informacije, da je umrl na domu prijatelja Sergija Ivanovića na Vrhovcu. Spletni portal Index.hr je kasneje izvedel, da ga je reševalno vozilo odpeljalo z naslova, kjer živi njegova tesna sodelavka, 32-letna Natalija Prica. Z njo se je Bandić pojavljal na vseh pomembnejših dogodkih. Njeno stanovanje je sicer oddaljeno pet minut hoje stran od Ivanovićeve hiše. Da sta dve reševalni vozili tisti večer prišli na ta naslov, so za portal 24sata.hr potrdili tudi tamkajšnji sosedje.

Prijatelji najprej poklicali šefa reševalne postaje

Čeprav so Bandićevi prijatelji, med katerimi je bil tudi zdravnik Gzim Redžepi, ki so se ta večer družili z njim, trdili, da so poklicali reševalce, je Index razkril, da so v resnici poklicali šefa reševalne postaje Žarka Rašića. Ta je nato poklical v dispečerski center reševalne službe, ki je ponj poslala reševalno vozilo. Zdravnik Redžepi je dejal, da je pred prihodom reševalcev Bandića sam oživljal, reševalci pa so za prihod potrebovali približno sedem minut.

Po informacijah portala 24sata.hr je Rašića poklical Bandićev sodelavec in mestni načelnik za zdravstvo Vjekoslav Jeleč, ki pa se v prvih različicah okoliščin Bandićeve smrti sploh ni pojavljal. To odpira dodatna vprašanja, koliko telefonskih klicev je bilo izvedenih, preden so sploh bili aktivirani reševalci.

Bi mu hitrejša prva pomoč rešila življenje?

Mediji se sprašujejo, zakaj Bandićevi prijatelji niso poklicali neposredno reševalcev, ampak preko Rašića, s katerim je Bandić pravzaprav preživel zadnje ure svojega življenja. Morda bi pomoč prišla hitreje in Bandiću rešila življenje.

Index poudarja, da je nenudenje pomoči osebi v smrtni nevarnosti kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora. Na ministrstvo za notranje zadeve so zato naslovili vprašanje, ali vodijo preiskavo okoliščin Bandićeve smrti. Odgovorili so jim, da iz doslej znanih okoliščin smrti ni razvidno, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja. Policija zato nima zakonske osnove za uvedbo preiskave.

Novinarji Indexa so se z vprašanji obrnili tudi na Rašića, a jim brez dovoljenja mestnih oblasti ni smel odgovarjati. Napotil jih je na službo za odnose z javnostmi njegove službe.

Portal 24sata še razkriva, da ob prihodu reševalne ekipe ob Bandiću zagotovo nista bila le prijatelja Ivanović in Redžepi, kakor razkrivajo uradni dokumenti. Prisotna je bila vsaj še Bandićeva sodelavka Prica, ki je po izobrazbi zdravnica dentalne medicine. Na novinarska vprašanja ne želita odgovarjati niti Prica niti Jeleč.