Umrl je dolgoletni župan Zagreba Milan Bandić

"V globoki žalosti obveščamo meščanke in meščane, sodelavce, prijatelje, zagrebško in hrvaško javnost, da je danes, 28. februarja, v 66. letu starosti zaradi posledic srčnega infarkta umrl zagrebški župan gospod Milan Bandić," so sporočili z zagrebške občine.

"Živel je za svoje mesto, za Zagrebčanke in Zagrebčane, ki so mu bili pri vsem, kar je počel, na prvem mestu, delu, ki ga je opravljal z ljubeznijo in energijo, je bil predan 21 let," so ob tem dodali. Bandić je imel že dalj časa resne zdravstvene težave. Junija lani so ga hospitalizirali, ker mu je postalo slabo, poročajo hrvaški mediji.

Imel je bogato kariero

Bandić se je rodil 22. novembra leta 1955 v zaselku v Občini Grude v Bosni in Hercegovini, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Diplomiral je na Fakulteti za politične vede v Zagrebu, kjer je leta 2000 vpisal tudi podiplomski študij. Od leta 1980 do 1983 je delal v proizvodnji Ledo, svojo karierno pot je nato od leta 1983 do 1990 nadaljeval na občini Pešćenica.

Med letoma 1995 in 2000 je bil zagrebški mestni svetnik, leta 2000 je bil izvoljen za poslanca hrvaškega sabora. Istega leta je bil na seji skupščine mesta Zagreb izvoljen za zagrebškega župana, to funkcijo je začel opravljati 2. junija 2000. Ponovno je bil izvoljen junija 2001. Aprila 2002 je bil izvoljen za namestnika župana, tretjič je postal zagrebški župan junija 2005, na neposrednih volitvah 31. maja 2009 pa je bil za župana izvoljen četrtič. Junija 2013 je kot neodvisni kandidat na volitvah zmagal petič. Kot kandidat stranke Bandić Milan 365 – Stranka dela in solidarnosti je bil junija 2017 v drugem krogu volitev šestič izvoljen za župana, poroča STA.

Bandić je bil poročen in imel hčer.