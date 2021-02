Na Zanzibarju umrl Slovenec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko veleposlaništvo v Kairu je od tanzanijskih oblasti prejelo obvestilo, da je pred dnevi na otoku Zanzibar umrl slovenski državljan. Kot so dejali, je bil tam na turističnem potovanju. "Smrt je nastopila po nekaj tednih hospitalizacije," je povedal Šter.

Dodal je, da je po njihovih podatkih šlo za individualno potovanje. "Veleposlaništvo je bilo v stiku s svojci in ministrstvo za zunanje zadeve je posredovalo informacije, da so se postopki o obvestilu o smrti odvili čim lažje in čim manj boleče za svojce," je o primeru še dejal Šter. Več podrobnosti za zdaj ni znanih.

"Naši kolegi v Kairu so opozorili na dejstvo, da se včasih ta del sveta promovira kot otok, ki ima samo rajske plaže in kamor virus in bolezen ne sežeta," je pozoril Šter.

Vsak dan med 50 in 80 vprašanj glede potovanj

Na konzularnem sektorju sicer vsak dan prejmejo med 50 in 80 vprašanj, ki se posredno ali neposredno nanašajo na možnosti potovanja ali bivanja v tujini. Večinoma gre za vprašanja, na katera spraševalci odgovore že imajo.

"Tudi na včerajšnjem srečanju voditeljev EU držav, je bil eden od zaključkov, da bodo države odločno omejile nenujna potovanja. Tudi naše stališče ostaja enako - odsvetujemo nenujna potovanja," je dejal Šter.