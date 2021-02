Hojs: Čeprav je obalno-kraško regija rdeča, se šole ne bodo zaprle #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na dopisni seji zaradi poslabšanja epidemiološke slike v obalno-kraški regiji sprejela ostrejše ukrepe, za regijo pa bodo znova veljale sprostitve in omejitve po rdeči fazi. Podrobnosti je predstavil notranji minister Aleš Hojs.

Z odlokom določila, da bo od sobote v obalno-kraški regiji zbiranje ljudi prepovedano, gibanje pa omejeno na to regijo, pri čemer je vlada določila 12 izjem. Tokrat je prepovedala tudi vstop v regijo. Drugod ostaja omejitev zbiranja do 10 ljudi, gibanje v nočnem času je še vedno prepovedano povsod. Ostale regije po državi so v oranžni fazi.

"Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela nov odlok, ki na žalost ponovno stvari zaostruje. Obalno-Kraška regija se je zopet obarvala rdeče, še bolj zaskrbljujoče pa je, da je že zelo blizu črne faze," je na novinarski koferenci dejal notranji minister Aleš Hojs.

"Glede na to, da so epidemiološke razmere v občinah te regije precej primerljive, smo omejili gibanje na celotno regijo," je odločitev pojasnil Hojs.

Od sobote, 27. februarja, bo gibanje omejeno le na regijo, v veljavo pa bo stopila tudi prepoved zbiranja ljudi. Drugod ostaja omejitev zbiranja do 10 ljudi, gibanje v nočnem času je še vedno prepovedano po vsej državi.

Bistvena razlika je tokrat ta, da je vlada prepovedala tudi vstop v to regijo, omejitev torej velja v obeh smereh.

Hojs je pozval vse, ki so načrtovali izlete na Obalo, da se tja ne odpravijo, saj od sobote to ni dovoljeno. Po njegovih besedah je še vedno veliko izjem, ni pa več dovoljeno oditi v trgovino v drugo regijo. V tej regiji gibanja tokrat niso omejili na občine.