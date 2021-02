Obalno-kraška na meji črne faze. Kako kaže preostalim regijam?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je v začetku februarja, po izboljšanju epidemiološke slike in ko sta bila izpolnjena pogoja po vladnem načrtu za sproščanje ukrepov, prešla v oranžno fazo. Prehod v naslednjo, rumeno, se za zdaj zamika, medtem pa je obalno-kraška regija zaradi poslabšanja razmer znova v rdeči fazi. Preverite, kakšno je stanje v preostalih regijah.

Po zadnjih uradnih podatkih povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh znaša 763, v bolnišnicah pa se trenutno zdravi 545 bolnikov. Obe številki sta še vedno nad mejo 600 (povprečje v zadnjih sedmih dneh glede novih okužb) in 500 (število pacientov, ki se zdravijo v bolnišnicah) za prehod v rumeno fazo po vladnem semaforju.

Če število bolnikov v bolnišnicah še naprej upada in je že zelo blizu pogoju za rumeno fazo, pa se je na drugi strani padec števila okuženih močno upočasnil oziroma ustavil. Pred dnevi je Inštitut Jožef Stefan v svoji projekciji napovedal, da bi lahko v rumeno fazo prešli konec marca, vendar je danes v najnovejši objavi zapisal, da "dokler epidemija ne bo začela vidno upadati, ne bomo podajali napovedi za prehode v barvaste faze, ker so negotovosti prevelike."

Obalno-kraška regija na meji črne faze

Kot je mogoče razbrati s sedemdnevnega povprečja novih primerov na 100 tisoč prebivalcev, stanje glede epidemije v Sloveniji stagnira. Ob primerjavi po regijah vidimo, da so se razmere najbolj poslabšale v obalno-kraški regiji, kjer se sedemdnevno povprečje na 100 tisoč prebivalcev približuje celo črni fazi.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vladna govorka Maja Bratuša, povprečno število v sedmih dnevih v obalno-kraški regiji znaša 73, kar pomeni, da je regija že na meji za prehod v črno fazo, ki znaša 76. Tudi včeraj so v obalnih občinah potrdili precej novih okužb, in sicer v Kopru 45, v Izoli pa 12.

Od sobote zaostritve

Vlada na včerajšnji seji ni sprejela dodatnih sproščanj, v obalno-kraški regiji pa je zaostrila pogoje, saj se je epidemiološka slika v zadnjem tednu močno poslabšala.

Od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v t. i. rdeči fazi. Po besedah Bratuševe bodo zaostreni tudi ukrepi pri začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, podrobnosti pa bo v petek predstavil notranji minister Aleš Hojs.

Preostale regije brez večjih sprememb

V večini preostalih regij stanje ostaja enako, izboljšanje pa je mogoče opaziti v jugovzhodni Sloveniji in primorsko-notranjski regiji.

Odstotkovno je tedenski prirast sicer najvišji v zasavski regiji, in sicer 21,4 odstotka, sledi pa ji savinjska s 18,3 odstotka. Največje izboljšanje je na drugi strani v primorsko-notranjski regiji, kjer se je tedenski prirast zmanjšal za 20 odstotkov.