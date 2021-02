Predstavljajo podrobnosti sinoči sprejetih ukrepov #vŽivo

Vlada je sinoči zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v t.i. rdeči fazi. Podrobnosti bodo na novinarski konferenci predstavili državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Vlada je sicer pričakovano podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški statistični regiji pa se bodo izjeme zožale na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Vlada je pričakovano za sedem dni, do 5. marca, podaljšala tudi veljavnost petih odlokov, sprejetih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. To so odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom, o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.