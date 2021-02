Na oddelku za covid-19 eksplodirala cev za kisik, en bolnik umrl

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v soboto zvečer odobrila izredno uporabo cepiva Johnson & Johnson proti koronavirusu, ki je po cepivih Pfizerja in BioNTecha ter Moderne in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) zdaj že tretje v uporabi v ZDA.

FDA je cepivo, ki za učinkovitost potrebuje le en odmerek, odobrila za osebe od 18 leta starosti. Johnson & Johnson obljublja, da bo takoj po avtorizaciji FDA na voljo štiri milijone odmerkov, do konca marca 20 milijonov, do julija pa 100 milijonov odmerkov.

V ZDA se je do sinoči po podatkih Univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo več kot 28,55 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 512 tisoč. Samo v soboto je bilo 73 tisoč novih okužb in 2151 smrtnih primerov.

Doslej so v ZDA z najmanj enim odmerkom cepiva Pfizerja ali Moderne cepili 47 milijonov ljudi oziroma 14 odstotkov prebivalstva. Dva odmerka Pfizerja in Moderne sta se doslej izkazala kot 95-odstotno učinkovita proti bolezni covid-19. Neodvisni svetovalni odbor FDA je agenciji v petek soglasno priporočil, naj odobri izredno uporabo cepiva Johnson & Johnson, in FDA je to storila že dan kasneje.

Prednost cepiva Johnson & Johnson je v tem, da je dovolj že en sam odmerek in ne dva, kot to velja za cepivi Pfizerja in Moderne, ki sta že v uporabi. Prednost je tudi v tem, da se cepivo lahko hrani v navadnih hladilnikih in ne pri izjemno nizkih temperaturah.

Pomembno je tudi, da so teste učinkovitosti tega cepiva izvajali v Latinski Ameriki in Južni Afriki v času, ko sta tam že razsajali novi mutaciji virusa. Cepivi Pfizerja in Moderne sta bili testirani, ko teh mutacij še niso odkrili. Johnson & Johnson hkrati nadaljuje testiranje, ali bi bila dva odmerka cepiva učinkovitejša kot le en.

Cepivo so preizkusili na 44 tisoč prostovoljcih v ZDA, Latinski Ameriki in Južni Afriki. Globalna učinkovitost je 66,1-odstotna, v ZDA je 72-odstotna, v primeru najresnejših obolenj pa 86-odstotna. Med testi niso ugotovili alergičnih reakcij, stranski učinki pa so blagi, od bolečine na mestu cepljenja, glavobola ali slabosti do bolečin v mišicah.

Predsednik ZDA Joe Biden je odobritev cepiva pozdravil. "Vemo, da bomo s cepljenjem večjega števila ljudi hitreje premagali virus. Zahvaljujoč odličnosti naših znanstvenikov, odpornosti naših ljudi in gorečnosti Američanov za zaščito se pomikamo v pravo smer," je sporočil Biden, vendar dodal, da še ni konec.

"Čeprav slavimo današnjo novico, pa vse Američane pozivam, naj si še naprej umivajo roke, ohranjajo socialno distanco in nosijo maske. Kot sem že večkrat dejal, se lahko zadeve spet poslabšajo z novimi različicami okužbe. Moja vlada nevarnosti ne bo vzela zlahka ali le upala na najboljše," je dejal Biden in ob tem pozval kongres, naj potrdi že tretji, 1900 milijard dolarjev vreden zakon za boj proti pandemiji in pomoč ekonomiji, piše STA.