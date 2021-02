Ekološka katastrofa na Balkanu #video

Okoljevarstveniki opozarjajo, da ogromne količine smeti v reki Drini že ogrožajo ekosistem in zdravje tamkajšnjih ljudi in živali. Na pomoč pri čiščenju sicer smaragdne reke so jim priskočili Nemci.

Na reki Drini v mestu Višegrad se že od letošnjega januarja nabirajo ogromne količine odpadkov. Po obilnem deževju v zimskih mesecih je narasla voda z divjih odlagališč na obrežjih reke in z njenih pritokov v BiH, Srbiji in Črni gori pred jezom hidroelektrarne v Višegradu naplavila več deset tisoč kubičnih metrov smeti. Največ odpadkov po navedbah okoljevarstvenikov priplava iz Srbije po reki Lim, ki se zliva v Drino.

Znamenito staro mesto Višegrad leži v vzhodnem delu BiH v Republiki srbski ob pritoku reke Rzav v Drino.

Foto: Guliverimage Pretrgala se je celo pregrada, s katero so varovali jez hidroelektrarne, in ogrozila njeno delovanje. Gre za različne odpadke, med katerimi so plastenke, zarjaveli sodi, avtomobilske gume, odsluženo pohištvo, les … Lokalni prebivalci se sicer s kopičenjem odpadkov srečujejo že več let, a tako alarmantnega stanja kot zdaj ne pomnijo.

Smeti se nabirajo hitreje, kot jih uspe odstraniti lokalnim oblastem

Po ocenah okoljevarstvenikov bodo morali odstraniti okoli štiri tisoč kubičnih metrov odpadkov, medtem ko jih hidroelektrarna vsako leto odstrani od šest do osem tisoč kubikov. Opozarjajo, da tone smeti že ogrožajo lokalni ekosistem in zdravje ljudi. Smeti se nabirajo hitreje, kot jih uspe odstraniti lokalnim oblastem, poročajo mediji.

Smeti se pred jezom hidroelektrarne Višegrad nabirajo hitreje, kot jih uspe odstraniti lokalnim oblastem. Foto: Guliverimage "Otoki smeti" na sicer smaragdno zeleni reki se ne nabirajo le pred jezom hidroelektrarne, temveč tudi za njim oziroma po vsem toku reke. "To je velika težava. Pozivam vse pristojne ustanove in druge, da se pridružijo čistilni akciji," je za ameriški ABC News dejal Dejan Furtula iz Združenja Eko Centar iz Višegrada.

Prebivalci jedo ribe iz Drine

Opozoril je, da se mikroplastika in toksične snovi nabirajo v prehranjevalni verigi, kar je nevarno tako za zdravje ljudi kot za živali. "Spreminja se ves ekosistem, vsi okoliški prebivalci pa jedo ribe iz Drine," je dodal.

Predstavnici njemačke kompanije “Collectix” stigli su danas u Višegrad sa specijalizovanim brodom za čišćenje plutajućeg... Objavil/a Udruženje građana Eko Centar dne Torek, 23. februar 2021

ABC News še piše, da je nemško zagonsko podjetje Everwave v BiH v torek pripeljalo plovilo za zbiranje smeti Collectix. Soustanovitelj podjetja Clemens Feigl je pomoč ponudil potem, ko si je na fotografijah zgroženo ogledal stanje na reki. "Poskušali bomo odstraniti čim več odpadkov. V naslednjih dveh tednih bomo dali vse od sebe," je dodal Feigl.

V Združenju Eko Centar so navdušeni, da se je po izjemnih naporih njihovih članov vendarle začelo pobiranje odpadkov iz reke. Po njihovih navedbah bo ves odpad tudi recikliran.

Podobno skrb vzbujajoče razmere so tudi na Potpećkem jezeru pri kraju Priboj v Srbiji. Foto: Guliverimage

