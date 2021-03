Več tisoč ljudi na Bandićevem pogrebu, med njimi tudi Zoran Janković #foto

Na zagrebškem pokopališču Mirogoj so se danes še zadnjič poslovili od dolgoletnega zagrebškega župana Milana Bandića, ki je zaradi srčne kapi umrl v noči na soboto. Na pogrebu sta bila ob Bandićevih svojcih tudi predsednika hrvaške vlade in parlamenta, Andrej Plenković in Gordan Jandroković, ter številni Bandićevi sodelavci in prijatelji. Med njimi tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Milan Bandić je bil zagrebški župan z najdaljšim stažem. Maja letos se je nameraval potegovati za svoj sedmi zaporedni županski mandat po letu 2000. Njegovi privrženci izpostavljajo, da je bil tudi najuspešnejši zagrebški župan, saj so v času njegovega županovanja zgradili številne javne objekte, med drugim muzej sodobne umetnosti, glasbeno akademijo, žičnico in park Bundek. Omenjajo tudi številne infrastrukturne objekte ter Bandićev posluh za komunalne težave prebivalcev, posebej v predmestjih, spomni STA.

Bandićevo kariero spremljale afere in škandali

Bandićevi kritiki menijo, da gre za najbolj protislovnega župana Zagreba, ki je močno zadolžil mesto, v katerem je najbolje delovala njegova klientelistična mreža. Dodajajo, da so Bandićevo župansko kariero in uresničitev projektov spremljale afere in škandali. Proti njemu je bilo vloženih več kot 250 kazenskih ovadb. Po tem, ko je leta 2013 prvič pristal v priporu, je bilo proti Bandiću in njegovim sodelavcem vloženih več obtožnic zaradi domnevne korupcije in zlorabe položaja. Pravosodni postopki še niso dobili pravnomočnih epilogov.

Bandić je veljal za pragmatičnega in populističnega politika, ki je bil član SDP v prvem desetletju svojega vodenja mesta, potem pa je nadaljeval kot neodvisni politik. Pred nekaj leti je ustanovil politično stranko Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti. V preteklih desetih letih je v mestni skupščini večinoma sodeloval s HDZ. V prejšnjem sklicu hrvaškega parlamenta je njegova stranka pogosto odločilno podpirala vladajočo večino na čelu s HDZ.

Na pogrebu številni župani iz regije

Današnjega pogreba so se udeležili številni politiki, med njimi tudi hrvaški premier Andrej Plenković, predsednik sabora Gordan Jandroković ter podpredsednik sabora iz vrst skrajne desničarske stranke Domovinsko gibanje Miroslav Škoro. Videti je bilo tudi druge osebnosti iz hrvaškega javnega življenja ter številne meščane. Pogreba se ni udeležil hrvaški predsednik Zoran Milanović, prav tako nihče iz vrha SDP.

Foto: Hina/STA Od Bandića so se danes poslovili tudi župani iz več mest v regiji, ki so se vpisali v žalno knjigo. Med njimi je bil ljubljanski župan Zoran Janković, ki je novinarjem dejal, da bodo "pogrešali Milana". Janković je po Bandićevi smrti tudi med prvimi izrazil sožalje namestnici zagrebškega župana Jeleni Pavićević Vukičević.

Na pogrebu več tisoč ljudi

Hrvaški mediji ocenjujejo, da je bilo na pogrebu več tisoč ljudi, ki so se zbrali kljub priporočilom epidemiologov, da je največje dovoljeno število ljudi na pogrebih 25. Nacionalni štab civilne zaščite je pojasnil, da so organizatorji izvedli potrebne ukrepe, da bi udeleženci pogreba čim bolj odgovorno sledili osnovnim epidemiološkim ukrepom. Na pokopališču je bilo videti, da so zbrani nosili zaščitne maske, vsi pa niso spoštovali medsebojne razdalje.

Foto: Hina/STA V Zagrebu so danes razglasili dan žalovanja za županom Bandićem. Žalna slovesnost je bila v torek v hrvaškem narodnem gledališču (HNK) v Zagrebu, še piše STA.

