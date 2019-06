Je nekdanji prvi bankir v državi prestopil mejo?

Pod drobnogled naj bi vzela poslovno sodelovanje med Lonom in slovensko-srbskim podjetjem Leanpay, ki je v solastništvu Janka Medje. Podjetje je razvilo tehnologijo za nov način obročnega plačevanja prek spleta in mobilnega telefona, v zadnjem času pa se hitro širi po Sloveniji. Lon je ključni finančni partner podjetja, saj mu zagotavlja sredstva za financiranje poslovanja in storitve plačilnega prometa.

Od marca lani nadzorni svet Lona vodi Janko Medja, ki bi mu lahko posli Leanpaya s hranilnico prinesli lep zaslužek. Je namreč eden od večjih solastnikov krovnega podjetja Leanpay v Veliki Britaniji. Do zdaj je v podjetje že vložil okoli 60 tisoč evrov, zaseda pa tudi enega od vodstvenih položajev.

Banka Slovenije brez komentarja

Ob prevzemu funkcije je Medja prestal tudi postopek preverjanja primernosti ("fit&proper" v angl.). Toda Banka Slovenije lahko po zakonu o bančništvu na podlagi novega dejstva odpre nov postopek ocenjevanja ustreznosti člana uprave ali nadzornega sveta za zasedanje konkretne funkcije.

Na Banki Slovenije naših informacij, da preverjajo posle Lona s podjetjem njenega nadzornika, ne komentirajo, saj postopkov v skladu z zakonodajo ne smejo pojasnjevati.

"Konkretnih poslovnih povezav ali postopkov nadzora s strani Banke Slovenije ne moremo komentirati, saj gre za poslovne skrivnosti," pa so na več vprašanj o poslih s podjetjem Leanpay odgovorili v Lonu. "Pri poslovanju upoštevamo predpisane zakonske zahteve, zahteve regulatorja in notranje akte, ki med drugim opredeljujejo tudi postopke o sklepanju poslov z osebami v posebnem razmerju, ukrepe za preprečevanje konfliktov interesov in poročanje regulatorju," so dodali v Lonu.

Je lahko nadzornik, ki z banko posluje, še neodvisen?

Sodelovanje med Lonom in podjetje v solastništvu Janka Medje bi bilo lahko problematično z najmanj dveh vidikov. Prvič, zaradi dvomov v neodvisnost prvega nadzornika banke.

Po zakonodaji morajo člani nadzornega sveta delovati neodvisno v razmerju do uprave. Zato morajo ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja in se izogibati nasprotju interesov. To še posebej velja pri morebitnem sklepanju poslov z upravo, ki bi jo morali nadzirati in ukrepati v primeru sumov nepravilnosti.

Janko Medja Foto: Klemen Korenjak Lon je začel sodelovati s podjetjem Leanpay lani, ko se je v hranilnici bil hud boj za prevlado v lastništvu. Predsednik uprave Lona Jaka Vadnjal in Medja sta tako pred ključno skupščino delničarjev skupaj pripravljala obrambo pred lastniki, ki sta jih videla kot sovražne. Sama sta imela ključno vlogo pri oblikovanju tabora lastnikov, ki ju je ubranil pred zamenjavo. Ob tem velja spomniti, da je Medja med nadzornike Lona prišel na predlog Banke Slovenije, ki je želela s tem v hranilnico vrniti stabilnost.

So bili v Lonu spet preveč inovativni?

In drugič, Leanpay potrošnikom ponuja možnost obročnega odplačevanja pri izbranih trgovcih, a je pravzaprav le vmesni člen, ki jim ponuja storitev. Finančna sredstva zagotovi Lon oziroma drugi finančni partnerji. Nanje očitno preide tudi tveganje v primeru zamude oziroma neplačila.

Toda banke in hranilnice kot strogo regulirane finančne inštitucije morajo natančno vedeti, kakšna tveganja prevzemajo, in pred sklenitvijo posla narediti analizo posojilne sposobnosti. Oceno tveganja morajo opraviti lastne strokovne službe in je ne smejo prepustiti nekomu tretjemu. Iz dostopnih informacijah je mogoče razbrati, da so v Lonu storili prav to. Sistem Leanpay sicer posojilno sposobnost oceni v pičlih štirih minutah.

V Lonu so se sicer zaradi inovativnega načina poslovanja že znašli v postopku pred regulatorjem. Konec leta 2017 so po Sloveniji postavili bankomate, s katerimi so kot prvi na svetu omogočali nakup kriptožetonov. Toda njihove načrte je pokopala Banka Slovenije, ki jim je po nekaj mesecih prepovedala prodajo kriptožetonov z utemeljitvijo, ti niso finančni produkti in jih kot banka ne smejo tržiti.

Medja: Ravnal sem maksimalno etično

Na Janka Medjo smo včeraj naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je:

Kdaj je Leanpay začel poslovno sodelovati z Lonom? Ali in kako na to vpliva dejstvo, da opravljate funkcijo predsednika nadzornega sveta Lona? Na katerih področjih vse sodelujete z Lonom? Kolikšen je mesečni oziroma letni obseg poslov? Ali po vašem mnenju obstaja konflikt interesov in kako ste ga preprečili oziroma zagotovili neodvisnost organov v skladu z načeli korporativnega upravljanja? Ali ste sodelovanje z družbo Leanpay prijavili ustreznim organom, predvsem Banki Slovenije? Če da, kdaj?

"Obseg poslov in podobno je po mojem vedenju poslovna skrivnost," je poudaril Medja. "Ko je Lon presojal sodelovanje z družbo Leanpay v 2018, kar je sicer delo vodstva banke in ne nadzornega sveta, sem se na lastno pobudo na nadzornem svetu iz vseh s tem povezanih vprašanj nemudoma izločil, kar je zavedeno v zapisnikih nadzornega sveta," je pojasnil.

"Lon je odločitev, da bo sodeloval z Leanpayem, sprejel sam, in z menoj to, kot je jasno razvidno zgoraj, ni povezano. Operativno komunikacijo sodelovanja družbe Leanpay z Lon vodijo drugi kolegi v Leanpayu, in se jaz vanjo ne vključujem," je dejal Medja in poudaril, da je bil "s tem jasno in izrecno seznanjen tudi regulator, Banka Slovenije".

"Po zakonu o bančništvu bi bilo navedeno poročanje sicer nujno zahtevano šele, če bi imel nadzorni oziroma velik lastniški, več kot desetodstotni vpliv v Leanpayu, a ga nimam, saj sem zgolj eden od manjšinskih partnerjev (trenutno ima 6,9-odstotni delež, op. p.). To pomeni, da je bilo moje postopanje z izločitvijo in informiranjem Banke Slovenije maksimalno pregledno in etično. Na noben način nisem želel in ne želim vplivati na odločanje Lona v zadevah, ki so povezane z družbo Leanpay," je še dodal Medja.