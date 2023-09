Kako do poklica prihodnosti?

Pot do kakovostnega izobraževanja in formalnega znanja

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je izobraževanje ključnega pomena tako za osebni kot profesionalni razvoj posameznika. Ena izmed izobraževalnih institucij, ki se je izkazala s svojo pestro ponudbo izobraževanj na različnih stopnjah izobrazbe, je ERUDIO izobraževalni center . Široka paleta programov vključuje sodobne poklicne in znanstvene smeri, s katerimi se vam odpre pot do danes najbolj iskanih delovnih mest.

Izobrazba nam omogoča razvoj znanj, veščin in sposobnosti, ki so ključne za uspešno grajenje poslovne in osebne poti ter krmarjenje med izzivi današnjega časa. Izobrazba je vse prej kot le proces pridobivanja diplome, gre za izkušnjo, ki oblikuje naše razmišljanje, vrednote in način življenja.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

ERUDIO izobraževalni center ponuja različne in inovativne izobraževalne programe za različne stopnje izobrazbe, od strokovnih in splošnih srednješolskih programov, dvoletnega dodiplomskega poklicnega izobraževanja na višjih šolah, triletnega dodiplomskega programa na visoki šoli, do magistrskega dvoletnega podiplomskega programa. Njihovo izobraževanje temelji na pristopu, ki se prilagaja potrebam in željam njihovih študentov in dijakov. Ne gre zgolj za izobraževanje, temveč za oblikovanje trajnih partnerskih odnosov, pri katerih so študenti in dijaki enakovredni partnerji. Poučevanje na ERUDIO je povezano s sodobnimi praksami in realnimi izzivi, s katerimi se bodo študentje srečevali v poklicnem življenju. V ERUDIO posameznike pripravijo na poklice, ki so danes in bodo v prihodnosti med bolj zaposljivimi.

Individualni pristop omogoča razvoj posameznika

Foto: ERUDIO izobraževalni center

S svojimi 30-letnimi izkušnjami ERUDIO sledi viziji izobraževanja, ki ustreza potrebam 21. stoletja. Poudarek na tehnološko naprednih rešitvah in kakovostnem poučevanju zagotavlja, da študenti in dijaki pridobijo znanje in veščine, ki so relevantni ter uporabni v današnjem hitro spreminjajočem se svetu.

Raznolikost programov omogoča, da si vsak posameznik lahko izbere pot, ki je skladna z njegovimi strastmi, interesi in kariernimi cilji. To ne povečuje samo zadovoljstva študentov in dijakov, temveč tudi prispeva k širjenju znanja in inovacij na različnih področjih.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Izobraževalni programi na ERUDIO pokrivajo najrazličnejše smeri in stopnje izobrazbe. Ponudba vključuje zasebno gimnazijo, srednjo šolo z izrednim izobraževanjem, mednarodno gimnazijo, višjo strokovno šolo z dvoletnimi študijskimi programi ter visoko šolo, ki ponuja dodiplomske in podiplomske programe.

Srednja šola na ERUDIO ponuja 11 različnih programov: Ekonomski tehnik, Kozmetični tehnik, Elektrotehnik, Elektrikar, Predšolska vzgoja, Administrator, Frizer, Trgovec, Splošna matura, Maturitetni tečaj, Gimnazija za odrasle. Višja strokovna šola ponuja programe, ki omogočajo študentom, da se usmerijo v različna sodobna področja in si izberejo svojo poklicno pot: Velnes, Informatika, Medijska produkcija, Gostinstvo in turizem, Kozmetika, Ekonomist/Računovodja, Strojništvo, Logistično inženirstvo, Gradbeništvo, Mehatronika, Organizator socialne mreže, Varstvo okolja in komunala. Visoka šola se lahko pohvali s programi Podjetništvo in mednarodno poslovanje, Trajnostni turizem ter NOVIM študijskim programom Gerokineziologija, ki naslavlja potrebe starajočega se prebivalstva in poudarja pomen telesne aktivnosti v poznejših letih. Na ERUDIO se lahko odločite tudi za magistrski študij na smereh Podjetništvo in mednarodno poslovanje ter Poslovanje in trajnostni turizem. Rezervirajte si svoj termin za vpis!

Zakaj izobraževanje na ERUDIO?

ERUDIO omogoča prilagodljiv urnik študija, zato ga zlahka kombinirate z drugimi obveznostmi ali delom. Tako predavanja kot izpite opravljate online, pri čemer imate možnost pogleda posnetkov predavanj.

Foto: ERUDIO izobraževalni center

ERUDIO se lahko pohvali z izkušenimi in strokovnimi profesorji. Poleg teoretičnega znanja vam ponujajo tudi praktične vsebine, ki omogočajo lažji prehod v poklicno življenje. Pri tem vas seznanijo tudi s podjetji s področja vašega izobraževanja oz. študija in vam tako pomagajo pri vzpostavljanju poslovnih stikov ter zagotavljanju bodoče zaposlitve.

Ker je velik poudarek na individualnem pristopu, ima vsak možnost poglobljenega razumevanja snovi in osebne podpore pri učenju. Erudio izobraževalni center je športnikom prijazna šola, saj razume njihove obveznosti in jim omogoča usklajevanje študija s treningi.

Izobrazba je naložba v nas same, v družbo in v prihodnost

Foto: ERUDIO izobraževalni center

Neprestano spreminjanje družbe in njenih potreb zahteva prilagodljivost in inovativnost. Tehnološki napredek, globalizacija in druge spremembe spodbujajo tudi spreminjanje poklicnih poti in pojav novih možnosti zaposlitve, česar se zavedajo tudi na ERUDIO. Pomagajo vam, da se spremembam prilagodite in se opremite z znanji, ki so zahtevana na trgu dela. Prav tako spodbujajo kritično razmišljanje, reševanje sodobnih izzivov in posameznikovo ustvarjalnost, kar so danes ključne veščine.