Kaj se bo letos dogajalo na svetovnih finančnih trgih in kje so tveganja

Potem ko si bomo preteklo leto v svetu financ zapomnili po nadpovprečni letni donosnosti kapitalskih trgov, analitiki letos največ priložnosti vidijo na trgih v razvoju in ZDA. Bolj naklonjeni so delniškim trgom.

Leto 2020 bo imelo po mnenju analitikov iz družbe Triglav Skladi nekoliko nižjo globalno gospodarsko rast. Kljub temu pa pričakujejo, da bodo izdatne monetarne spodbude centralnih bank začele učinkovati in bodo stabilizirale upočasnjevanje gospodarske rasti.

Obdobje negativnih obrestnih mer se bo nadaljevalo. Kljub najnižjim obrestnim meram v zadnjih sedmih letih pa gredo lahko te še nižje, so opozorili na današnji investicijski konferenci.

Umirjanje gospodarske rasti se bo nadaljevalo, inflacija bo ostala nizka, ključni dejavnik rasti pa bo predstavljala potrošnja, napovedujejo v družbi Triglav Skladi, ki po pripojitvi družbe Alta Skladi upravlja z več kot milijardo evrov sredstev v vzajemnih skladih.

Potencial v sektorju informatike in potrošnih dobrin

Čeprav je lani med sektorji najvišjo rast dosegel sektor informacijske tehnologije (50-odstotna rast), tudi letos analitiki stavijo nanj. Priporočajo še sektor potrošnih dobrin, kamor uvrščajo spletno in direktno prodajo, turizem in prosti čas, zaradi rasti števila najpremožnejšega prebivalstva pa tudi luksuzne dobrine.

Nenaklonjeni so sektorju nepremičnin in osnovnih potrošnih dobrin.

Bolj naklonjeni delniškim trgom

Analitiki prav tako ocenjujejo, da bo leto 2020 najbolj naklonjeno delnicam. Tehnična slika globalnih delniških indeksov kaže nakupno priporočilo, kljub visokim vrednostim nekaterih indikatorjev, ki so blizu meje pregrevanja trga.

Vlagateljem tako svetujejo, da ob morebitnih negativnih korekcijah z delom prihrankov vstopajo na delniške trge.

Trgi v razvoju bodo rasli hitreje od razvitih trgov

Analitiki največ priložnosti vidijo na trgih v razvoju in ZDA, čeprav ameriški bruto domači proizvod (BDP) raste že enajsto leto zapored, kar je najdaljše obdobje po letu 1854. "Vrednost indeksa pohlepa in strahu trenutno kaže na dobro razpoloženje vlagateljev tako v EU kot v ZDA, saj je povprečna letna vrednost v zadnjih desetih letih znašala nad 50. Tudi za letos pričakujemo povprečno vrednost nad 50, ki je pozitivno korelirana z donosnostjo delnic," je pojasnil Sašo Ivanović, direktor sektorja investicijskih skladov.

Sašo Ivanović, direktor sektorja investicijskih skladov. Foto: Družba Triglav Skladi

Trgi v razvoju bodo rasli hitreje od razvitega sveta, z naložbenega vidika pa bo spodbudna predvsem usmeritev večine centralnih bank, ki ohranjajo spodbujajočo monetarno politiko. Analitiki so bolj naklonjeni naložbam na Kitajskem, v Tajvanu, Braziliji, Rusiji, Indoneziji in na Filipinih. Previdnost pa svetujejo v Indiji, JAR, Mehiki, Maleziji in na Tajskem.

Glavna tveganja ostajajo

Konflikt z Iranom, brexit, trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko bodo zagotovo ena izmed glavnih letošnjih tveganj, poudarjajo analitiki. Kondicija najpomembnejših svetovnih gospodarstev bo prav tako pomembna za (geo)politična tveganja in zdravje kapitalskih trgov. Največje tveganje v makroekonomskem smislu pa predstavlja predelovalni sektor, saj bi se njegova šibkost prek trga dela prenesla tudi na storitveni sektor.

Morebiten konflikt z Iranom bi vplival predvsem na ceno nafte, ki bi lahko zrasla do deset odstotkov. Dopuščajo pa tudi padec cen nafte v primeru napetih trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, rasti črpanja nafte v ZDA, strukturne upočasnitve gospodarske rasti Kitajske in razvoj energetsko učinkovitih tehnologij.