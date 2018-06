Izvoz v prvih štirih mesecih leta s skoraj 12-odstotno rastjo

V prvih štirih mesecih so slovenska podjetja izvozila za nekaj manj kot 10,1 milijarde evrov blaga, uvozila pa so ga za nekaj nad 9,7 milijarde evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 103,3-odstotna.

Glavni izvozni proizvodi v tem obdobju so po navedbah statistikov prihajali iz skupin osebni avtomobili in zdravila, glavni uvozni proizvodi pa iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih materialov.

Aprila vrednost izvoza višja od leta 2016

Izvoz v članice EU, s katerimi Slovenija ustvari okoli 80 odstotkov vse blagovne menjave, je narasel za 12,6 odstotka, na nekaj več kot 7,8 milijarde evrov, izvoz v države zunaj Unije pa za 8,3 odstotka, na nekaj nad 2,2 milijarde evrov. Uvoz se je po drugi strani ob rasti cen energentov bolj povečal iz držav nečlanic EU, za 18,9 odstotka, na nekaj manj kot dve milijardi evrov, medtem ko je uvoz iz članic EU narasel za 8,7 odstotka, na 7,7 milijarde evrov.

Samo aprila je bil izvoz blaga z nekaj manj kot 2,5 milijarde evrov glede na četrti mesec lani večji za 14,3 odstotka, uvoz pa z nekaj pod 2,4 milijarde evrov za 13,6 odstotka. Tako vrednost uvoza kot izvoza je bila aprila višja tudi od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2016. Vrednost izvoza jih je presegla za 5,9 odstotka, vrednost uvoza pa za 3,7 odstotka.

Rast izvoza tudi v države, ki niso članice EU

V blagovni menjavi s tujino je bil aprila ustvarjen presežek v vrednosti 109,5 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 104,6-odstotna.

Vrednost blaga, izvoženega v članice EU, je dosegla nekaj nad 1,9 milijarde evrov, vrednost iz teh držav uvoženega blaga pa nekaj manj kot dve milijardi evrov. Izvoz v članice EU se je aprila v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 15,9 odstotka, uvoz pa za 15,7 odstotka.

Vrednost blaga, ki so ga slovenska podjetja aprila izvozila v države, ki niso članice EU, je medtem dosegla rahlo več kot 543 milijonov evrov, vrednost iz teh držav uvoženega blaga pa skoraj 424 milijonov evrov. Izvoz v te države se je v medletni primerjavi povečal za 9,1 odstotka, uvoz pa za 4,6 odstotka.