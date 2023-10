"Vsak naš študent ima svojo 'zasebno umetno inteligenco', tutorji imajo posebne aplikacije, ki jim pomagajo pri delu s študenti, profesorji imajo aplikacijo, ki jim pomaga pripravljati gradiva za predavanja," primere uporabe umetne inteligence v praksi našteva profesor z britanske univerze The open university John Domingue . A umetna inteligenca s svetlobno hitrostjo napreduje tudi v gradbeništvu, logistiki, financah, prehrambeni industriji in na številnih drugih področjih.

Ali je umetna inteligenca (UI) le nov trik trženja in bo prava uporaba prišla šele čez desetletje? Ali pa gre vseeno za tehnologijo, ki je po desetletjih razvoja vendarle prišla do prebojne točke in že danes spreminja industrije?

Odgovore smo poskušali najti na konferenci Decentralized Knowledge graph, ki je bila v organizaciji slovenskega podjetja OriginTrail v Ljubljani. O UI in izobraževanju smo se pogovarjali z britanskim profesorjem Johnom Dominguejem, o gradbeništvu in UI z znanstvenico Noémi Friedman, o hrani in UI pa s soustanoviteljem podjetja OriginTrail Tomažem Levakom.

Umetna inteligenca in izobraževanje: od strojnega učenja do nevronskih mrež

"Že leta 2012 smo na svoji univerzi razvili prvo aplikacijo, ki je temeljila na tehnologiji strojnega učenja in ki je bila sposobna s 95-odstotno verjetnostjo napovedati, ali bo določen študent opravil določen izpit s pozitivno oceno," je pogovor o uporabi umetne inteligence v izobraževanju začel profesor z britanske univerze The open university John Domingue. Aplikacijo so uporabljali predvsem tutorji študentov, saj jim je omogočala boljšo pripravo na učno pomoč.

"Vsak naš študent ima svojo 'zasebno umetno inteligenco'," pravi britanski profesor John Domingue. Foto: Matic Kremžar

"Rezultati so bili zelo pozitivni. Učni uspeh študentov se je v povprečju dvignil za 10 odstotkov, zmanjšalo se je število študentov, ki jim ni uspelo opraviti letnika," poudarja Domingue. Njegova univerza je nadaljevala lastni razvoj orodij in vedno so sledili novim tehnologijam. Od nevronskih mrež do generativne umetne inteligence.

Danes imajo ves ekosistem aplikacij, ki temeljijo na nevronskih mrežah. "Vsak naš študent ima svojo 'zasebno umetno inteligenco', tutorji imajo posebne aplikacije, ki jim pomagajo pri delu s študenti, profesorji imajo aplikacijo, ki jim pomaga pripravljati gradiva za njihova predavanja," primere uporabe UI v praksi našteje Domingue.

Umetna inteligenca in izobraževanje: za profesorje

"Od začetka letošnjega leta pa smo se seveda osredotočili predvsem na generativno umetno inteligenco. Trenutno gradimo dve orodji," je razložil Domingue in dodal: "Tržna orodja, kot je na primer ChatGPT, imajo veliko težav. Od halucinacij, avtorskih pravic … Zato na naši univerzi vzamemo tehnologijo za generativno umetno inteligenco in jo uporabimo na svoji interni bazi podatkov."

Prvo orodje je namenjeno profesorjem in skupaj z njimi ustvarja ne samo gradiva, temveč vse aspekte strokovnega predmeta, ki ga profesorji predavajo na univerzi.

Del orodja je tudi aplikacija, ki je na podlagi baze strokovnih, znanstvenih in drugih del sposobna avtomatično nadgraditi obstoječe predmete z novimi informacijami, spoznanji, do katerih je znanstvena skupnost prišla v preteklem študijskem letu.

Prav tako se lahko posameznik pogovarja z omenjeno bazo. UI mu predlaga, katere članke o določeni temi mora nujno prebrati, mu napiše povzetke znanstvenih člankov …

Umetna inteligenca in izobraževanje: za študente

Drugo orodje, ki ga razvijajo, pa je zasebni UI-asistent za študente. "Naš cilj je, da bo vsak študent že v prvem letniku dobil zasebnega asistenta, ki ga bo spremljal skozi vse študijsko obdobje. Študijo namreč kažejo, da so študentje v primeru posebne obravnave veliko akademsko uspešnejši," poudarja Domingue.

Osebni UI-asistent študentom trenutno omogoča pogovor o študijski literaturi, jim pomaga pri razumevanju snovi s predavanj ter pri reševanju zadanih nalog. Študentom UI pomaga tudi pri učenju, ustvarja kvize in teste, da lahko preizkusijo svoje znanje v pripravah na izpit. UI tudi ustvarja različna orodja za lažje učenje, kot so vizualni povzetki obravnavane tematike, ustvarja kvize in teste, da lahko preizkusijo svoje znanje v pripravah na izpit.

Umetna inteligenca in gradbeništvo: od zelenega prehoda do potresov

"Štirideset odstotkov vse energije uporabimo za zgradbe. Ogrevanje, hlajenje, osvetlitve … Zato bo umetna inteligenca ključna za doseganje ciljev zelenega prehoda. Kako zgraditi zgradbe in s katerimi materiali, da bodo bolj odporne na potrese. Kako zagotoviti čim večje udobje prebivalcem zgradb. Umetna inteligenca bo v gradbeništvu imela veliko vlogo," je na vprašanje, kje se srečata umetna inteligenca in gradbeništvo, odgovorila Noémi Friedman z madžarskega Instituta Institute for Computer Science and Control (SZTAKI).

"Eden od izmed zanimivih primerov uporabe umetne inteligence je viadukt na slovenski avtocesti pri Ravbarkomandi," pravi znanstvenica Noémi Friedman. Foto: Matic Kremžar

Že danes v gradbeništvu uporabljajo umetno inteligenco pri izboru materialov glede na lokacijske posebnosti, kot so povprečna temperatura, poplavnost območij. "Glavna težava pri razvoju teh modelov so podatki oziroma njihov neobstoj. Zato je trenutno ena izmed pomembnejših stvari ustvarjanje digitalnih dvojčkov obstoječih zgradb, na podlagi katerih bomo veliko lažje in hitreje prišli do novih spoznanj," je razložila Friedmanova. Po njenih besedah imajo digitalni dvojčki dve veliki težavi: večini ljudi se s tem ne ljubi ukvarjati, tisti, ki pa se, pa hočejo biti lastniki podatkov in jih prodajati.

"Recimo podatki o notranjostih zgradb, kot so temperatura, vlada, kakovost zraka … To so v resnici zelo občutljivi podatki. Sama menim, da je odgovor decentraliziranost in da so podatki last lastnika zgradbe, ta pa odloča, kako se lahko ti podatki uporabljajo," poudarja Friedmanova.

Umetna inteligenca in gradbeništvo: Ravbarkomanda

"Eden izmed zanimivih primerov uporabe umetne inteligence je viadukt na slovenski avtocesti pri Ravbarkomandi," je razkrila Friedmanova. Po njenih besedah so pri zadnji obnovi viadukta vanj vgradili veliko različnih senzorjev. "Želeli so preprečiti dogodke, kot se je pred leti zgodil v Italiji, ko se je nenadoma zrušil ves avtocestni most," je pojasnila Friedmanova. Njena ekipa je dobila podatke senzorike v viaduktu za 18 mesecev ter jih združila s podatki vremenske postaje v neposredni bližini in podatki o prometu.

Pri prenovi so v viadukt Ravbarkomanda vgradili številne senzorje, s pomočjo umetne inteligence sedaj skupaj s podatki o prometu in vremenu ugotavljajo, kako se viadukt vede pod različnimi pogoji. Foto: Gašper Pirman

"Na podlagi vseh podatkov smo s pomočjo orodij umetne inteligence ugotavljali, kako se materiali viadukta vedejo pod različnimi pogoji. Če se bodo v prihodnosti podatki kazali odklone na dosedanje ugotovitve, potem bomo vedeli, da je nekaj narobe s senzorji ali pa z viaduktom. Dobili smo torej alarmni sistem za stanje viadukta," razlaga.

Umetna inteligenca in hrana: vsi podatki o živilu z enim klikom

Na področju logistike, distribucije in sledljivosti obstajajo že rešitve, ki izkoriščajo potenciale umetne inteligence. Foto: Matic Kremžar

"Umetna inteligenca ponuja zelo zanimiv način interakcije s podatki, kar je pri hrani zelo pomembno," je na začetku pogovora poudaril soustanovitelj podjetja OriginTrail Tomaž Levak. "Ko smo v trgovini, prehrambne izdelke, ki jih bomo kupili, izbiramo na podlagi omejenih podatkov. Na drugi strani pa so tudi proizvajalci omejeni z velikostjo embalaže, kaj lahko nanjo napišejo," poudarja Levak in dodaja: "To je eden izmed najboljših primerov umetne inteligence. Ta lahko zelo hitro obdela ogromne količine podatkov in uporabniku takoj poda odgovore na njegova vprašanja. Vprašanja, kot so, kje je izvor hrane ali pa katera agencija je dala proizvajalcu posamezen certifikat."

"Menim, da bomo že v petih letih živeli v zelo drugačnem svetu. Vem, da je to le polovica časa, odkar smo ustanovili podjetje, vendar je danes zagon novih tehnologij neverjeten. Sam tega še nisem videl," pravi podjetnik Tomaž Levak. Foto: Matic Kremžar

Umetna inteligenca in hrana: logistika, distribucija …

"In lahko gremo v vse podrobnosti, ne samo od proizvodnje hrane, temveč tudi do logistike in distribucije hrane. Nekateri bi raje kupovali hrano s kmetij, ki bolje ravnajo s svojimi živalmi," je poudaril Levak.

Po njegovih besedah se veliko energije usmerja tudi v logistiko. "Za nekatere vrste hrane je ključno, da transport traja le nekaj dni. Tako smo se z britansko vlado ukvarjali s projektom, kako hitro pokvarljivo hrano iz Španije čim hitreje spraviti čez Kanal," je svoje izkušnje pri projektih razkril Levak.

Na posnetku si lahko pogledate, kako so v podjetju OriginTrail z umetno inteligenco nadgradili svojo rešitev za sledenje izdlekom, v tem primeru ekološkemu mesu:

Ključen dejavnik pri transportu je bila seveda papirologija pri prehodih meje. "Morali smo orkestrirati vse različne podatke, da so prišli do carinikov pravi čas. Idealno, še preden je hrana dospela do meje," je razložil Levak, ki ima že več kot 10 let izkušenj s tega področja.

Umetna inteligenca in hrana: prehrambena industrija pred velikim izzivom

"Menim, da bomo že v petih letih živeli v zelo drugačnem svetu. Priča smo neverjetnemu tehnološkemu zagonu. Sam česa takega še nisem videl," pravi Levak.

"Umetna inteligenca že danes spreminja celotno prehrambeno industrijo na mnogo ravneh. Če ne drugega, uporabljajo UI-orodja vsaj za pisanje besedil," poudari Levak, za katerega ni tako ključna le tehnologija, temveč tudi njena uporaba. "Kako jim je uspelo s ChatGPT narediti produkt, ki ga zna uporabljati ogromno ljudi, je neverjetno. Vsi so govorili, da bo umetna inteligenca uničila človeško ustvarjalnost, kot pa vidimo pri ChatGPT, jo je samo spodbudila," sklene Levak.