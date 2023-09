Ali se zavedamo, kako hitro prihaja čas, ko bo umetna inteligenca vse okrog nas? Če se je še leto ali dve nazaj zdelo, da je to še zelo daleč pa danes temu ni več tako. Zato je o tem veliko govora, da bi se ljudje na to pripravili in spoznali, da ni to noben bav bav. In to bosta na sredinem dogodku med drugim predstavila Matej Golob, soustanovitelj in vodilni partner v podjetju CorpoHub in Tadej Premk, direktor izobraževanj, Marketing magazin, ki sta se oglasila v studiu Jutra na Planetu.