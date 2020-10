Inovativen pristop ali nova zloraba turističnih bonov? #video

Na turistične bone je spet padla senca dvoma. Največ goljufij pri unovčenju bonov naj bi bilo v Ljubljani. Ker se ljudje niso odločili, da bi bone uporabili v prestolnici, so nekateri hoteli in hostli z inovativnimi pristopi začeli v zameno za vavčerje ponujati kar darilne bone za nakupovalna središča. Čeprav je bilo unovčenih že 43 odstotkov vavčerjev, pa na Turistično-gostinski zbornici Slovenije (TGZS) menijo, da so učinki slabši od pričakovanih. Za to naj bi bile krive tudi zlorabe, so poročali na Planetu.

Pandemija novega koronavirusa je slovenskemu turizmu povzročila tako hud udarec, da niti turistični boni ne bodo mogli preprečiti množičnih razglasitev stečajev, pojasnjuje direktor TGZS Fedja Pobegajlo: "V jesenskem obdobju se potrjujejo ocene v primerjavi z lanskim letom, od 50- do 70-odstotni upad prihodkov slovenskega turizma." Po koncu poletne sezone in odhodu turistov je na čakanju ostalo okoli osem tisoč zaposlenih, strmo naraščanje okužb in vse strožji ukrepi pa so ponudnike prenočitev pritisnili ob zid.

Vodja inšpektorata: Zlorab pri turističnih bonih je malo

Govorice o zlorabah turističnih bonov niso redke. Vodja tržnega inšpektorata Martina Gašperlin pojasnjuje, da so sami do zdaj opravili 164 inšpekcijskih nadzorov. Glede na število do zdaj uporabljenih bonov je teh zlorab po njenih besedah zelo malo: "Največ prijav je bilo v zvezi s tem, da je bila za plačilo z bonom zaračunana višja cena, kot je običajna, oziroma da gre za fiktivno storitev in da prenočitev ni bila izvedena." Omenjeni postopki še niso končani, globe pa še niso bile izdane, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Ob plačilu nočitve z bonom gostom podarijo darilni bon

Trenutno je bilo porabljenih le 43 odstotkov bonov, zato so pred dvema tednoma v ljubljanskem hotelu Union gostom začeli ponujati inovativne ponudbe. Ob plačilu prenočitve v vrednosti 200 evrov z bonom vam namreč podarijo bon za sto evrov. Tako lahko ob prenočitvi z bonom prejmete darilni bon za nakupe v izbranih nakupovalnih centrih ali pa se odločite za kulinarično izkušnjo. Do zdaj smo sicer od gospodarskega ministra Zdravka Počivalška poslušali, da je unovčenje bona mogoče samo ob prenočitvi z zajtrkom.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je vedno poudarjal, da je koriščenje bona možno samo ob nočitvi z zajtrkom. Foto: STA

Vodja inšpektorata: Darilni bon ni sporen, če ponudnik zaračuna tudi prenočitev

Gašperlinova poudarja, da takšna praksa ni sporna. Novi pristopi so po njenih besedah usklajeni z ministrstvom in popolnoma zakoniti, dokler ponudnik zaračuna tudi prenočitev. "Namen je bil multiplikativni učinek, se pravi, da greste kot gost še na kosilo ali večerjo, da greste na primer v muzej. To so ti multiplikativni učinki. Če boste izkoristili bon v nakupovalnem središču, predvidevamo, da boste zapravili še kaj več," razlaga vodja tržnega inšpektorata.

Ministrstvu predlagajo uvedbo novih turističnih bonov za prihodnje leto

Ker naj bi zaradi širjenja okužb predvidoma še ta teden zaprli gostinske lokale, kaj hitro pa bi jim lahko sledili tudi hoteli, marsikdo bona ne bo izkoristil. Zato so na TGZS vladi že predstavili rešitev za prihodnje leto. Kot pravijo, se ne zavzemajo za podaljšanje trenutnih, ampak za uvedbo novih turističnih bonov za prihodnje leto. Na ministrstvu za gospodarstvo naj bi po krompirjevih počitnicah opravili analizo stanja in se odločili, ali bodo sprejeli njihov predlog, so še poročali na Planetu.