Domaćico prodajajo tudi na Danskem. Poglejte to noro ceno.

Priljubljeni piškoti Domaćica, ki jih proizvaja hrvaško podjetje Kraš, so se te dni znašli tudi na trgovskih policah v Lidlu na Danskem. Hrvaškega kupca, ki jih je odkril, je cena več kot presenetila.

Hrvat Stevan Kovačević, ki živi na Norveškem in ima YouTube kanal Balkanski Viking, je piškote Domaćica našel tudi v Lidlu na Danskem.

Navdušen nad odkritjem jih je nemudoma dal v košarico in prikazal ceno. 300-gramska škatla piškotov je stala 20 danskih kron, kar je približno 2,60 evra.

Domaćica cenejša na Danskem

Zanimivo je, da so ti piškoti očitno cenejši na Danskem kot na Hrvaškem in v Sloveniji. Standardno pakiranje Domaćice s 300 grami je na Hrvaškem za manj kot tri evre moč najti le občasno, ko jih prodajajo po akcijski ceni. Po najnižji redni ceni so jih na Hrvaškem trenutno našli v Lidlu in Sparu, in sicer za 3,19 evra, zdaj pa so v akciji v Lidlu na voljo za 2,45 evra.

V drugih trgovinah so redne cene nekoliko višje. V Konzumu in Tommyju piškoti Domaćica trenutno stanejo 3,49 evra, v Studencu 3,42 evra, v Wolt Marketu pa so najdražje, tam stanejo 3,59 evra.

Kaj pa v Sloveniji? S spletne trgovine je razvidno, da 300-gramska škatla piškotov Domaćica v Sparu stane 3,49 evra, enako tudi v Mercatorju in Tušu.

Na družbenih omrežjih se je začela razprava o razliki v ceni, ki se nekaterim zdi šokantna, drugi pa menijo, da je upravičena: "Cenejše kot na Hrvaškem", "No, cena je odvisna tudi od davka, na primer v Nemčiji je davek na hrano 7 odstotkov, na Hrvaškem pa 19 odstotkov".