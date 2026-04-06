Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
9.41

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija vlomilec vlom

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 9.41

47 minut

Drama v slovenskem avtosalonu: Hrvat razbijal stekla

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Raziboto steklo Maribor | Državljan Hrvaške je razbil stekla, vdrl v salon in ukradel gotovino. Fotografija je simbolična.

Državljan Hrvaške je razbil stekla, vdrl v salon in ukradel gotovino. Fotografija je simbolična.

Foto: Matjaž Vertuš

V noči na nedeljo se je sprožil alarm v enem izmed avtosalonov na območju Šiške v Ljubljani. Na kraj so napotili več policistov, ki so na podlagi opisa v bližini odvzeli prostost domnevno državljanu Hrvaške, ki je pred tem z razbijanjem izložbenih stekel vstopil v objekt in iz blagajn odtujil več sto evrov gotovine, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je osumljenec v postopku izkazoval z osebno izkaznico Hrvaške. Policisti so ugotovili, da je ta ponarejena, in postopek ugotavljanja identitete še poteka.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

