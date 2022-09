Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene na ravni proizvajalcev so se v ZDA avgusta glede na julij znižale za 0,1 odstotka. Od avgusta lani so narasle za 8,7 odstotka, kar je visoko, a bistveno manj od julija, ko je bila letna inflacija na ravni cen proizvajalcev 9,8-odstotna, poroča ministrstvo za delo ZDA.

Osnovna inflacija brez cen energije in hrane ter trgovinskih storitev je bila na ravni cen proizvajalcev avgusta na mesečni ravni 0,2-odstotna, na letni pa le 5,6-odstotna.

Podatki ministrstva za delo so bolj ali manj v skladu s pričakovanji analitikov, ki so napovedovali 0,1-odstotni mesečni padec inflacije in 0,3-odstotno rast osnovne inflacije.

Padec inflacije na ravni cen proizvajalcev je skoraj izključno posledica znižanja cen energije. Ta se je od julija pocenila za šest odstotkov, bencin pa se je pocenil za 12,7 odstotka.

Hrana se avgusta glede na julij na ravni cen proizvajalcev ni podražila.