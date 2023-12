HSE vrnil državi še sto milijonov evrov

Skoraj pol milijarde evrov je HSE od države prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) dobil zaradi poslovnih težav, v katerih se je holding znašel po ruski invaziji na Ukrajino, ki je povzročila energetsko krizo. Med razlogi za finančno pomoč so sicer pri SDH navedli tudi "izjemno nizko hidrologijo in zaustavitev Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje".

Kaj pravijo pri HSE?

"Naknadno vplačilo kapitala, s katerim nam je lastnik konec leta 2022 izkazal zaupanje, se je izkazalo za pravilno odločitev, saj je omogočilo hitro sanacijo likvidnostnih težav, ki so bile posledica cenovnih nihanj na evropskih trgih ter izpada v proizvodnji skupine HSE," so ob novici o poplačilu sto milijonov sporočili iz HSE. Pri holdingu so tudi poudarili, da se je zaradi državne pomoči "poslovodstvo lahko posvetilo optimizaciji poslovanja in izboljšavi poslovnih procesov, posebno pozornost pa ves čas namenjamo obvladovanjem tveganj, povezanih s proizvodnjo in prodajo električne energije".

Pri HSE pa so se posvetili tudi zagonu naložb v obnovljive vire energije in trajnostni razvoj. Prihodnja investicijska vlaganja skupine HSE so usmerjena predvsem v izgradnjo sončnih in vetrnih elektrarn, hidroelektrarn ter v vlaganje v vodikove tehnologije, potencial pa so prepoznali tudi v geotermiji in biomasi ter uvajanju novih tehnologij, povezanih s fleksibilnostjo, digitalizacijo, uporabo pametnih omrežij, hranilnikov in virtualnih elektrarn.

"Hkrati pa razvijamo nove produkte in rešitve, ki bodo pri zelenem prehodu države spodbujale tudi naše odjemalce. Tem sta naši maloprodajni družbi Energija plus in ECE celo leto 2023 dobavljali električno energijo po reguliranih cenah, ki so bile bistveno nižje od tržnih, stroške regulacije za 264 tisoč gospodinjskih odjemalcev in 16 tisoč malih poslovnih odjemalcev v višini skoraj sto milijonov evrov pa je kril HSE. Tudi v letu 2024 bo stroške regulacije gospodinjskih odjemalcev predvidoma kril HSE in ne bodo bremenili proračuna Republike Slovenije," so še poudarili pri HSE.