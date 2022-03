Hotel v Bovcu ni več v lasti Rusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bovški hotel Kanin, ki je že več let zaprt, ima novega lastnika. Od koprske družbe Alpe Adria Hoteli v lasti Rusa Sergeja Vorožejkina ga je nedavno kupil Ivan Fornazarič z Vogrskega, ki že leta živi in posluje v Dubaju. Na občini Bovec upajo, da se največjemu hotelu v kraju zdaj vendarle obeta lepša prihodnost.

Kot je danes povedal bovški župan Valter Mlekuž, so ga pred nekaj dnevi obiskali novi lastniki. Veseli ga, da se bo po štirih letih na hotelu Kanin znova kaj premaknilo. Kot je dodal, se stvari premikajo tudi pri projektu novega hotela na bovškem letališču, kjer želi podjetje Aviofun povezati letalsko, padalsko in hotelirsko dejavnost. Investitor z razpisom išče izvajalca del, projekt pa so prijavili tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo.

Rus za hotel odštel 1,3 milijona evrov

Čeprav dozdajšnjim lastnikom hotela Kanin v sedmih letih objekta ni uspelo odpreti, pa so stavbni skelet rešili pred propadom. Dobro jim je šlo tudi s prenovo notranjih prostorov, je dejal Mlekuž. Vorožejkin je namreč hotel leta 2015 od stečajne upraviteljice družbe Hit Bovec kupil po likvidacijski vrednosti za 1,3 milijona evrov. Takoj po nakupu je začel prenovo. Zamenjal je vsa okna in vrata ter obnovil streho, kar je bilo ključno, da konstrukcija stavbe ne bi začela nepopravljivo propadati, je dejal Mlekuž.

Nov lastnik načrtov še ni predstavil

Medtem ko so dozdajšnji lastniki načrtovali hotel z 99 sobami, bazenom, velnesom in kongresnimi dvoranami, novi lastnik natančnih načrtov še ni predstavil. Mlekuž pa je izrazil pričakovanje, da bi lahko obnovljeni hotel vrata znova odprl na deseto obletnico zaprtja. Zadnje goste je sicer sprejel v letu 2013.

Leta 1973 zgrajeni hotel Kanin je posebnost v bovškem hotelskem naboru. Nekoč je šlo za največji prenočitveni objekt na tem območju s 125 sobami in 250 posteljami. Imel je tudi center dobrega počutja z bazenom, savnami, masažnim in lepotnim salonom.

50 zgradb arhitekturne dediščine 20. stoletja

Poleg turističnega potenciala nosi hotel tudi arhitekturno vrednost. Nastal je po načrtih arhitekta Janeza Lajovica, ki je zanj prejel nagrado za najboljšo zasnovo tistega leta, Društvo arhitektov Slovenije pa ga je uvrstilo med 50 zgradb arhitekturne dediščine 20. stoletja. Sleme njegove strehe posnema greben Kaninskega pogorja.