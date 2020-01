Gradnja predora Karavanke bi lahko bila končana pred rokom

Dars in turški gradbinec Cengiz bosta v četrtek podpisala pogodbo o zgraditvi druge cevi karavanškega predora. Cengiz bo moral nato Darsu v približno mesecu dni dostaviti še ostalo zahtevano dokumentacijo, nato bodo gradbinca uvedli v delo. Turki so napovedali, da bodo poskušali dela končati leto pred predvidenim petletnim rokom, torej leta 2024.

Postopek oddaje del za drugo cev predora Karavanke, ki je bil zaradi pritožb neizbranih ponudnikov dolgotrajen, je zdaj pravnomočen, so danes sporočili iz Darsa. Po podpisu 98,6 milijona evrov vredne pogodbe brez DDV bo imel Cengiz do 27. februarja čas, da Darsu dostavi ustrezno bančno jamstvo in preostale dokumente, s tem pa bodo izpolnjeni pogoji za uvedbo izvajalca v delo in bo pričel teči pogodbeni rok, poroča STA.

V prihodnjih dneh se bo po navedbah Darsa srečal tudi slovensko-avstrijski gradbeni odbor za predor Karavanke, ki ga sestavljajo predstavniki obeh upravljavcev predora, družb Dars in Asfinag. Gradnja predora na avstrijski strani je sicer stekla septembra 2018.

Skupna dolžina vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska dolga 3.546 metrov, so pojasnili na Darsu. Gre za 3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije. V slovenskem delu predora bo zgrajenih 12 prečnikov in štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra, povzema STA.

Avtocesto do Hrušice bodo razširili v štiripasovnico

V okviru predora bo izvedeno tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter dveh odvodnih cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju. Poleg predora pa bo na slovenski strani v dolžini 620 metrov dograjena še razširitev avtoceste v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi do cestninske postaje Hrušica.

V prvi fazi bodo izvedena vsa potrebna gradbena dela v predoru in nato v naslednji fazi še elektro-strojna oprema predora, za kar bo izveden postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za celotno predorsko cev, so še sporočili iz Darsa. Začetek montaže elektro-strojne opreme je načrtovan deset mesecev pred koncem glavnih gradbenih del, po osemmesečni montaži opreme sledita še dva meseca za sklepna gradbena dela, ki jih je mogoče opraviti šele po koncu vgraditve elektro-strojne opreme.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev na Darsu načrtujejo še dvoletno sanacijo obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del. Obstoječi avtocestni predor Karavanke je bil sicer zgrajen in predan prometu v začetku junija 1991. Je edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju, še vedno pa je tudi najdaljši slovenski cestni predor.