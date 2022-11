Golob gospodarstvenikom zagotovil, da bodo njihove pripombe upoštevali

Predsednik vlade Robert Golob se je srečal z gospodarskim in infrastrukturnim ministrom Matjažem Hanom in Bojanom Kumrom.

Predsednik vlade Robert Golob se je srečal z gospodarskim in infrastrukturnim ministrom Matjažem Hanom in Bojanom Kumrom. Foto: STA

Golob se je z gospodarskim in infrastrukturnim ministrom Matjažem Hanom in Bojanom Kumrom danes na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) srečal s predstavniki gospodarstva.

Beseda je tekla o svežnju ukrepov za soočanje z energetsko draginjo v tistem delu gospodarstva, ki ga regulirana cena elektrike in plina ne pokriva. Poleg sheme državne pomoči zaradi visokih cen elektrike in plina, ki temelji na uredbi EU in začasnem evropskem kriznem okviru državnih pomoči zaradi ruskega napada na Ukrajino in prek katere bo država do 70-odstotnega deleža porabe v 2021 subvencionirala tržno ceno, sta med drugim predvideni še shemi subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo.

Predsednik GZS Tibor Šimonka je po srečanju povedal, da so predstavniki vlade in gospodarstva v dozdajšnjih usklajevanjih naredili veliko dela, so pa evropske smernice po njegovih besedah v določenem delu nekoliko nelogične in nejasne, zato jim je premier Golob povedal, da se bo vlada o tem še usklajevala v pogovorih z Evropsko komisijo, da bi imela podjetja pri načrtovanju za 2023 čim več prepotrebne predvidljivosti in stabilnosti.

Danes naj bi po besedah Šimonke medtem že razčistili nekaj nejasnosti glede zgornje cenovne meje in koridorja pod njo, ki bo veljal znotraj subvencijske sheme. Čeprav zgornja referenčna cena v okviru sheme še ni znana, v GZS verjamejo, da bo zakonska rešitev, ki naj bi se pri elektriki na primer orientirala po ceni na nemški borzi, takšna, da bo omogočila konkurenčne pogoje. Tudi Golob je omenil vprašanje referenčne cene, k temu pa je dodal še vprašanje zadostnih količin energije po tej ceni.

Predsednik vlade dr. Robert Golob: Danes smo predstavnikom gospodarstva predstavili tri sklope ukrepov, ki jih bo vlada potrjevala naslednji teden. Med drugim gre za ukrepe, kako določiti referenčne cene, ki so danes problem v celi Evropi. pic.twitter.com/9mx9vWppK0 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 22, 2022

Premier je napovedal, da bo vlada zakonodajne predloge potrjevala prihodnji teden, na današnjem sestanku pa so po njegovih besedah dobili zelo koristne pripombe in predloge za lažjo izvedljivost in večjo učinkovitost rešitev. Zagotovil je, da jih bodo integrirali v predloge.

Vlada pripravila različne rešitve za različne tipe podjetij

Shema pomoči gospodarstvu bo začasna in bo po večini veljala od 1. januarja 2023 do konca leta. Shema za čakanje na delo bo predvidoma polletna. Rešitve bodo različne glede na tipe podjetij in delež energije v skupnih stroških, posebna obravnava bo veljala za energetsko intenzivne družbe, upoštevalo se bo tudi, koliko energije že imajo podjetja za prihodnje leto zakupljene že iz prejšnjih let.

Evropska pravila pa ne predvidevajo neposrednih razlik glede na panoge, a Golob je prepričan, da bodo podjetja na koncu imela različne prilive pomoči glede na panogo in način, na katerega so se do zdaj lotevala energetskih vprašanj. Rešitve na ravni EU bi morda lahko vsebovale še nekatere druge vidike, a Golob ocenjuje, da so vseeno dober kompromis med hitrostjo in ciljno naravnanostjo.

Med glavnimi pripombami gospodarstva glede predvidene slovenske sheme so premier ter oba ministra izpostavili vprašanje uporabe referenčnega leta 2021 za porabo, saj je bilo lansko leto za določene panoge še zelo koronsko obarvano. Han je omenil panogi turizma in trgovine.

Prav tako je odprto še vprašanje, kako upoštevati naložbe v varčevanje z energijo in nove energetske vire, izpeljane v 2022 in načrtovane za 2023. Predlogi so bili dani tudi glede hitrosti izplačevanja subvencij.

Kumer: Stanje na področju energetike ni zadovoljivo

Kumer je obenem ponovil poziv elektrogospodarstvu in dobaviteljem plina, da se vedejo racionalno in ponudijo slovenskemu gospodarstvu najboljše mogoče tržne pogoje glede cene in količin. Kot je dodal, stanje na tem področju še ni zadovoljivo.

V gospodarstvu po besedah Šimonke tako niso najbolj zadovoljni z zadnjimi ponudbami, saj da so razmeroma visoke. Verjame pa, da bodo že v kratkem nižje in bodo omogočale konkurenčne pogoje poslovanja. Kumer je v zvezi s tem napovedal nove pogovore z energetskimi podjetji.

DZ naj bi zakon sprejemal decembra, ker pa se bodo začele rešitve izvajati februarja za januar, bo po zagotovilih najvišjih vladnih predstavnikov še dovolj časa tudi za morebitne spremembe, dosežene v usklajevanjih z Brusljem pri potrjevanju slovenske sheme pomoči.

Han in Kumer sta sicer spomnila, da se s predstavniki delodajalcev srečujeta na tedenski ravni, novo srečanje je predvideno prihodnji teden. Han si tako na koncu postopka želi absolutno podporo v DZ in pa široko podporo gospodarstva.

Po sprejemu paketa za podjetja in ustanove, ki jih ne pokriva regulacija cen, bo tako pod streho celoten nabor ukrepov za energetsko draginjo, ki vsebuje regulirane cene za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in nekatere zaščitene odjemalce, znižanje DDV in trošarin na energente, delno regulacijo cen pogonskih goriv in kurilnega olja ter določene subvencije za podjetja.