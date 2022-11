Srečala sta se Golob in Pirc Musarjeva #foto #vŽivo

"Izjemno plodno sodelovanje bomo lahko nadaljevali tudi v bodoče. Z novo izvoljeno predsednico si deliva iste vrednote. Sodelovanje bo koristno in plodno, od tega bomo kot družba vsi imeli več," je uvodoma povedal predsednike vlade Robert Golob.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: Z novoizvoljeno predsednico države @nmusar sva izmenjala poglede o mednarodni politiki in o tem, kako spodbuditi družbeni dialog pri temah kot so podnebne spremmbe, sovražni govor ipd. pic.twitter.com/gRvBrTyLlx

"V neki oddaji sem slišala, da sem prva ženska na čelu Slovenije po Mariji Tereziji. Potrjujem, deliva vrednostne na marsikaterem področju. Morava bit usklajena z državnim zborom. Strinjala sem se s tem, da bom pomagala pri notranje političnih temah s posveti. Redno se bova srečevala, si izmenjevala mnenja," je dodala novoizvoljena predsednica Nataša Pirc Musar.

"Prisega je 22. decembra, 23. je dan, ko prevzamem obveznosti. O mojih najožjih sodelavcih boste obveščeni nekaj dni prej," je še dejala.

Poteka prvo srečanje predsednika vlade 🇸🇮 Roberta Goloba in novoizvoljene predsednice republike Nataše Pirc Musar. Premier ji je znova čestital ob izvolitvi in je prepričan, da bosta pri naslavljanju skupnih izzivov za dobrobit države in njenih državljanov dobro sodelovala. pic.twitter.com/dPCufl01UT