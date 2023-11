Gen-I znižal ceno plina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Gen-I je ceno plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce s sedanjih reguliranih 73 oz. 79 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV znižala na 58,40 evra za gospodinjske oz. 59,40 evra na MWh brez DDV za male poslovne odjemalce. Nove cene veljajo od 1. novembra do preklica, so danes sporočili iz družbe.

"Po precejšnjem dvigu cen zemeljskega plina na mednarodnih trgih v pretekli zimi so se razmere na trgu zemeljskega plina umirile in omogočajo tudi ugodnejše zakupe energije za končne porabnike," so zapisali v Gen-I.

Dodali so, da jim je tako zaradi uspešnega upravljanja svojega mednarodnega nakupnega portfelja in trenutno ugodnejših razmer na trgih zemeljskega plina uspelo obstoječim in novim odjemalcem zagotoviti ceno zemeljskega plina, ki je nižja od regulirane.

Nova cena za gospodinjske odjemalce je 58,40 evra brez DDV oz. 71,25 evra z DDV ter 59,40 evra brez DDV oz. 72,47 evra na MWh z DDV za male poslovne odjemalce.

Po vladni uredbi do konca leta velja zamejena cena plina za gospodinjske odjemalce v višini 73 evrov na MWh brez DDV oz. 79 evrov na MWh brez DDV za male poslovne odjemalce.

Vlada je zaradi negotovosti ob zaostrenih geopolitičnih razmerah za prve štiri mesece leta 2024 zamejila ceno za gospodinjske odjemalce, in sicer bo cena za 90 odstotkov porabe plina odjemalca znašala 59,90 evra na MWh, za deset odstotkov porabe pa jo bodo lahko dobavitelji zaračunali prosto.