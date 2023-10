Začetek ogrevalne sezone: kakšne bodo cene?

Z včerajšnjim dnem se je v Ljubljani začela ogrevalna sezona. Kot je na novinarski konferenci ljubljanskega župana pojasnil direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej, bodo do konca letošnjega leta gospodinjskim odjemalcem znižali ceno plina za 11 odstotkov. Po novem cena plina znaša 64,97 evra na megavatno uro. Medtem cena ogrevanja iz toplovoda vsaj do konca letošnjega leta ostaja enaka, in sicer znaša 79 evrov na megavatno uro.

V zadnjih dneh je Slovenijo zajela prva daljša ohladitev in z včerajšnjim dnem se je v Ljubljani začela kurilna sezona. O tem, kako bo s cenami plina in toplote za daljinsko ogrevanje za odjemalce Energetike Ljubljana, je na današnji novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića spregovoril direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej.

Energetika Ljubljana znižala ceno plina

"Gospodinjskim odjemalcem, teh je v MOL okoli 41 tisoč, bomo ceno plina znižali za 11 odstotkov. Ceno plina trenutno regulira vlada in znaša 73 evrov na megavatno uro. S 1. oktobrom pa je za odjemalce Energetike Ljubljana za 11 odstotkov nižja od regulirane in znaša 64,97 evra za megavatno uro. Takšna bo cena do novega leta, potem se bomo odločili, ali bomo ceno zadržali ali pa se bomo glede na razmere na trgu odločili drugače," je pojasnil Lozej.

Skupni mesečni strošek bo za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 že oktobra nižji za okvirno štiri evre in bo znašal 47 evrov. Za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo nižji za okvirno deset evrov in bo znašal 111 evrov (z vsemi dajatvami in DDV).

Nižji bo tudi skupni letni strošek za porabo plina v letu 2023, in sicer bo ta za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 nižji za okvirno 27 evrov in bo znašal 885 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa bo nižji za okvirno 68 evrov in bo znašal 2.124 evrov (z vsemi dajatvami in DDV).

Po besedah direktorja Energetike Ljubljana Sama Lozeja so cene plina lahko znižali zaradi ugodnih tržnih okoliščin in nižjih nabavnih cen zemeljskega plina, ki so se spustile pod raven regulirane cene. Foto: Bojan Puhek

Cena toplote za daljinsko ogrevanje ostaja nespremenjena in bo do konca letošnjega leta znašala 79,07 evra za megavatno uro. Ocena skupnega letnega stroška za leto 2023 je za povprečno stanovanje v velikosti 70 m2 okvirno 822 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 m2 pa okvirno 2.695 evrov (z vsemi dajatvami in DDV).

Z zemeljskim plinom in s toploto z daljinskim ogrevanjem v MOL oskrbujejo okoli 81 odstotkov stanovanj. Na daljinsko ogrevanje je priključenih okoli 61 tisoč stanovanj, na plinovodno omrežje pa okoli 41 tisoč stanovanj. Daljinsko ogrevanje se razprostira v središču, zemeljski plin pa predvsem na obrobju MOL.

V Ljubljani bo zrasla največja skupnostna sončna elektrarna v tem delu Evrope

Poleg tega so na novinarski konferenci prisotni podpisali pogodbo za projekt Zelena energija. Gre za javno-zasebno partnerstvo med Mestno občino Ljubljana ter podjetji RESALTA d.o.o., RES ERP d.o.o. in Energetika Ljubljana.

Na površinah in objektih mestne občine bodo namestili 51 sončnih elektrarn, katerih skupna kapaciteta bo skoraj pet MWp, zagotovljena letna proizvodnja pa bo presegala 5.200 MWh.

Koncesijsko pogodbo so partnerji sklenili za 17 let, vrednost projekta pa je pet milijonov evrov. Ljubljana bo tako dobila največjo skupnostno elektrarno v Sloveniji in na tem delu Evrope. Vseh 51 sončnih elektrarn pa nameravajo postaviti do 1. julija 2024.

Večino sončnih elektrarn bodo postavili na osnovnih šolah in vrtcih, na treh zdravstvenih domovih, pa tudi na Centru Rog, na kopališčih Ilirija, Kolezija in Kodeljevo ter nekaterih drugih športnih objektih.

"Proizvajali bomo svojo energijo, postajamo čim bolj samooskrbni. Tako bo na primer olimpijski bazen Ilirija praktično samooskrben. Zadovoljen sem in hvaležen vsem partnerjem," je ob podpisu pogodbe povedal Janković.