Regulirane ostajajo tudi cene plina za namen daljinskega ogrevanja

Cene zemeljskega plina bodo po četrtkovi odločitvi vlade v prvih štirih mesecih leta 2024 zamejene tako za gospodinjske odjemalce in skupne kurilnice v večstanovanjskih stavbah kot tudi za distributerje toplote prek sistemov daljinskega ogrevanja. Najvišja dovoljena cena plina bo 5,99 centa za kilovatno uro oz. 59,9 evra za megavatno uro.

Vlada je v četrtek izdala uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je v nasprotju s prvotnimi pričakovanji za obdobje kurilne sezone v novem letu, torej od 1. januarja do 30. aprila, določila tudi najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za ranljive skupine odjemalcev.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je po vladni seji pojasnil, da se zaradi najnovejših razmer na Bližnjem vzhodu ter drugih geopolitičnih napetosti v svetu napoveduje zaostritev na plinskem trgu, zato želi vlada delovati preventivno za čas kurilne sezone in tako znižati cene za ogrevanje.

Na ministrstvu so danes v sporočilu za javnost dodatno pojasnili, da bi po zaključku regulacije cen, ki velja v tem letu, in ob dosedanji visoki ceni zemeljskega plina zaradi nujno predhodno zakupljenega portfelja dobaviteljev lahko prišlo do bistvene podražitve plina za gospodinjske odjemalce.

Brez zamejitve bi prišlo do večjih podražitev

Iz tega razloga je potreben poseg države, saj bi bila cena plina sicer previsoka glede na cene na terminskih trgih, z vladno odločitvijo pa se ranljivim skupinam odjemalcev zagotavlja stabilne cene zemeljskega plina za kurilno sezono.

Uredba najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema določa za gospodinjske odjemalce, končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (skupni gospodinjski odjemalci), izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote in za druge proizvajalce toplote za oskrbo gospodinjstev.

Najvišja dovoljena tarifna postavka cene zemeljskega plina za oskrbo odjemalcev znaša 59,9 evra za megavatno uro brez DDV. To je nižje od regulirane cene, ki do konca tega leta velja za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za distributerje toplote za ogrevanje gospodinjstev. Trenutno je cena omejena na 73 evrov za megavatno uro brez DDV.

Končni mesečni račun za povprečno gospodinjstvo v januarju 2024 bo po ocenah ministrstva z uveljavitvijo ukrepa regulacije glede na trenutni znesek položnice nižji za okoli 13 odstotkov oz. 12,30 evra.

Regulirane tudi cene elektrike za gospodinjstva in skupne prostore

Vlada je sicer v četrtek odločila tudi, da bodo v celotnem letu 2024 ostale regulirane tudi cene elektrike za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ter skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Regulirane cene na trenutnih ravneh bodo v novem letu veljale za 90 odstotkov porabe, za deset odstotkov porabe pa bo veljala tržna cena. Regulacije za mala in srednja podjetja, javne zavode, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ne bo več.