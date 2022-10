GEN-I zagnal največjo sončno elektrarno v Severni Makedoniji

Skupina GEN-I je leta 2019 na javnem razpisu pridobila pravico do izgradnje in 50-letnega najema zemljišča za sončne elektrarne s skupno močjo 17 MW na degradiranem območju v Amzabegovem v občini Sv. Nikole.

Družba GEN-I je zaključila gradnjo največje sončne elektrarne v Severni Makedoniji in jo septembra, štiri mesece pred vladnim rokom, priključila na omrežje. Kot so sporočili, bo elektrarna s skupno močjo 17 MW proizvedla 25 tisoč MWh zelene energije, s katero bi lahko oskrbovali več kot 5.500 gospodinjstev. Zneska investicije pa v sporočilu za javnost niso razkrili.

Predsednik uprave Skupine GEN-I Igor Koprivnikar je v Skopju skupaj s predsednikom vlade Dimitrom Kovačevskim in ministrom za gospodarstvo Kreshnikom Bekteşijem javno predstavil začetek obratovanja trenutno največje sončne elektrarne v Severni Makedoniji.

"Severna Makedonija je bila za nas vedno pomemben trg in s to naložbo se povezujemo še bolj. Prav tako je to pomemben mejnik za GEN-I, ker dokazuje našo voljo, da vodimo zeleno preobrazbo, in zmožnosti uresničevanja obsežnih projektov obnovljivih virov energije. Hvaležni smo vsem sodelujočim, ki so pomagali, da je bil ta projekt uspešen," je dejal Koprivnikar.

Skupina GEN-I je leta 2019 na javnem razpisu pridobila pravico do izgradnje in 50-letnega najema zemljišča za sončne elektrarne s skupno močjo 17 MW na degradiranem območju v Amzabegovem v občini Sv. Nikole. GEN-I je tako v septembru zaključil izgradnjo elektrarne, ki jo sestavlja 31.772 sončnih panelov na 300 tisoč kvadratnih metrih površine (30 nogometnih igrišč) s 17 MW nazivne moči in predvideno proizvodnjo 25 tisoč MWh letno.

Izgradnja sončne elektrarne predstavlja pomemben korak k t. i. zelenemu scenariju Severne Makedonije v skladu s strategijo za energetski razvoj.

Sončno elektrarno sestavlja 31.772 sončnih panelov na 300 tisoč kvadratnih metrih površine. Foto: GEN-i

Kovačevski: Borimo se za vsak cent nove tuje investicije v državi

"Danes začenja obratovati nova največja sončna elektrarna doslej, 17 MW. S to naložbo delamo korak naprej v prihodnost k energetski neodvisnosti, krepitvi zelenega gospodarstva in izboljšanju življenjskega standarda. Danes, ko se ves svet sooča z energetsko krizo, zagotavljamo čisto energijo, pridobljeno iz našega makedonskega sonca, ki bo oskrbovala več kot 5.500 makedonskih gospodinjstev. Začrtali smo smer, kakšna naj bo država v prihodnosti, ko govorimo o proizvodnji energije, zeleni industriji in gospodarstvu, ki ga želimo ustvariti. Severna Makedonija je zaupanja vreden partner, ki ga imajo investitorji najraje, saj tukaj prepoznajo partnerja, najboljšo podporo in storitev. Kot odgovorna vlada se borimo za vsak cent nove tuje investicije v državi – korak za korakom," je dejal premier Dimitar Kovačevski.

Minister Bekteşi je dodal, da je investicija GEN-I pravi primer, da so politike in ukrepi za transformacijo energetike in povečanje proizvodnje zelene energije, ki so jih začeli izvajati šele pred tremi leti, že začeli dajati rezultate.