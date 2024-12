Največja naložba na brežinah Drave

Ministrstvo za naravne vire in prostor v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter investitorjem Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) predstavlja javnosti študijo različic, okoljsko poročilo in predlog državnega prostorskega načrta za gradnjo sončne elektrarne Zlatoličje – Formin. Javna objava gradiva bo trajala do 30. decembra.

Cilji projekta so po navedbah DEM usmerjeni v dosego pomembnih okoljevarstvenih in energetskih strategij v Sloveniji. "Projekt predvideva izgradnjo največje sončne elektrarne v državi, ki bo izkoristila obstoječo energetsko infrastrukturo brežin kanala reke Drave za dodatno proizvodnjo električne energije. Poleg tega bo omogočena sinergija med proizvodnjo sončne elektrarne in obstoječimi hidroelektrarnami, kar bo optimiziralo izrabo obnovljivih virov in izboljšalo stabilnost omrežja. Projekt bo prav tako pripomogel k razbremenitvi srednjenapetostnega omrežja," so danes sporočili iz DEM.

Čez eno leto bi radi imeli gradbeno dovoljenje

Sprejem državnega prostorskega načrta je po njihovih navedbah predviden za junij 2025, pridobitev gradbenega dovoljenja pa je načrtovana za december 2025. Gradnja se bo predvidoma začela leta 2026, začetek obratovanja elektrarne pa je načrtovan za leto 2027.

Prejšnji teden so potekale javne predstavitve projekta v Gorišnici, Markovcih in Rošnji. Predhodno je bil projekt predstavljen tudi županom vseh občin, v katerih se bo elektrarna nahajala (občine Starše, Hajdina, Markovci in Gorišnica). Kot pravijo v DEM, so lokalni prebivalci, ki so se udeležili predstavitev, največ vprašanj namenili vizualni spremembi okolja, varnosti, vplivu na kmetijska zemljišča in ohranjanju rekreacijskih površin.

Pripombe do konca decembra

Javna objava gradiva bo trajala do 30. decembra, v tem času pa ima javnost možnost dajati pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Pripombe je mogoče oddati pisno na mestih javne objave na obrazcu za pripombe, po pošti na naslov ministrstva za naravne vire in prostor ali elektronsko na naslov gp.mnvp@gov.si.

"Dravske elektrarne Maribor z okoljem, kjer bomo gradili novo sončno elektrarno, že dolgo sobivamo s hidroelektrarnama Zlatoličje in Formin. Do lokalnega okolja čutimo veliko odgovornost, zato sodelujemo pri številnih projektih in podpiramo različna lokalna društva," ob tem izpostavljajo v DEM.

"Z izgradnjo sončne elektrarne Zlatoličje – Formin želimo pomembno povečati delež obnovljivih virov energije, prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in povečanju energetske samozadostnosti, kar bo zmanjšalo našo odvisnost od uvoza energije," so dodali.