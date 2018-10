Garsonjera v Ljubljani, ki jo prodajajo za 250 tisočakov

Funkcionalni in svetli garsonjeri v staromeščanski hiši z visokimi in obokanimi stropi pripadata še balkon s pogledom na Ljubljanski grad in kletna shramba. Namensko je urejena za kratkoročno oddajanje prek spletne platforme Airbnb, piše v oglasu.

Foto: Nepremicnine.net Lastnik želi zanjo iztržiti 250 tisoč evrov, kar pomeni, da kvadratni meter stanovanjske površine ceni na okoli devet tisoč evrov.

Toliko po podatkih spletnega medija Checkinprice.com znaša povprečna cena kvadratnega metra stanovanja v Parizu, od evropskih mest je dražji le še London.

Prodaja skupaj z utečenim poslom

Prodajalec nakup nepremičnine v oglasu predstavlja kot odlično priložnost za naložbo. To podkrepi z letnimi prihodki od oddajanja turistom, ki znašajo od 15 tisoč do 18 tisoč evrov.

Foto: Nepremicnine.net "Stanovanje se prodaja kot utečen posel na Airbnb vključno z vso opremo, stroji, gospodinjskimi pripomočki, posodo, kolesi in spletno stranjo na portalu Airbnb z vsemi pozitivnimi komentarji strank (več kot 200 ocen)," je še zapisal prodajalec. Mesečni stroški znašajo manj kot 100 evrov.

Trenutna cena najema garsonjere znaša 60 evrov na noč.

V drugem četrtletju letošnjega leta so se cene stanovanjskih nepremičnin na letni ravni najbolj zvišale v Sloveniji (+13,4 odstotka), sledile so Irska (+12,6 odstotka), Portugalska (+11,2 odstotka) in Madžarska (+10,4 odstotka). Cene so se znižale le na Švedskem (-1,7 odstotka) in v Italiji (-0,2 odstotka), je v začetku meseca objavil evropski statistični urad Eurostat.