Dobra novica za vse voznike: toliko naj bi po novem stala bencin in dizel

V torek se bodo cene goriva ponovno spremenile in po poročanju Financ naj bi se še dodatno znižale. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,28 evra, liter dizla pa bo predvidoma stal 1,48 evra. Če se bodo napovedi časnika uresničile, bodo nove cene goriva primerljive s cenami pred vojno v Ukrajini.

Pred 14 dnevi se je maloprodajna cena bencina v Sloveniji znižala za okoli deset centov na 1,366 evra za liter. V torek naj bi po navedbah Financ cena za liter 95-oktanskega bencina še dodatno padla, in sicer na 1,28 evra.

Podobno kot bencin se je pred dvema tednoma pocenil tudi dizel, in sicer z 1,623 evra na 1,556 evra na liter. Ta bo od torka naprej še cenejši in bo predvidoma stal 1,48 evra. 50-litrski tank dizla bo tako po novem cenejši za slabe štiri evre.

Oceno cen goriva so pri časopisu pripravili na podlagi oblikovanja cen na mediteranskih trgih, ki so relevantni za določanje cen na prodajalnah ob slovenskih regionalnih cestah, in na podlagi krepitve evra.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa trgovci določajo sami.