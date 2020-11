Dars napoveduje gradnjo avtoceste med Postojno in Jelšanami

Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu 2030. Rok za končanje prostorskega načrta in njegovo sprejetje na vladi je postavljen konec leta 2027, so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer pričakovati številne pripombe.

Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe avtoceste Postojna–Jelšane po letu 2030, poroča STA.

Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta in v sporočilu navedla, da gre za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na primorsko avtocesto navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Načrtovana trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Najustreznejša različica bi lahko bila znana čez tri leta

Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do Divače sprejela že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija različic. Na podlagi te študije in dodatnih analiz je vlada ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti Postojni, spomni STA.

Do potrditve najustreznejše različice na vladi bodo glede na splošni terminski načrt ministrstva za okolje in prostor minila približno tri leta, če bo ves postopek tekel nemoteno. Nato sledi naslednja faza prostorskega umeščanja, tudi državnega prostorskega načrta. Šele nato bodo na vrsti izdelava projekte dokumentacije, odkupi nepremičnin, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba javnega naročila za gradnjo avtoceste, je oktobra poročalo Delo.

"Na Pivškem utegne biti veliko hude krvi"

Pri umeščanju trase avtoceste bodo imeli po navedbah časnika pripombe predvsem prebivalci Občine Pivka. Kot je za Delo dejal župan Robert Smrdelj, vse različice umeščanja čez pivško območje vedno trčijo ob Naturo 2000, kulturno dediščino ali vode. Da bi se temu izognili, želijo pristojni avtocesto približati vasem. "Ker je trasa predvidena preblizu naselij, utegne biti na Pivškem veliko hude krvi," je opozoril.

Občina Pivka, za katero zaradi relativne bližine zdajšnje avtoceste nova ne bi bila posebej velika pridobitev, je predlagala rekonstrukcijo regionalne ceste od Ribnice proti Divači in rekonstrukcijo ceste proti Postojni z obvoznicami.

"Predlog je bil tudi, da se avtocesta usmeri proti Divači. Glavni tokovi, tudi tovornega prometa, so namreč na trasah Kozina–Starod in Postojna–Jelšane, divaška rešitev pa bi bila sredinska možnost. Vendar je bil velik politični pritisk, da mora biti avtocesta iz Postojne v Jelšane," je še dejal Smrdelj.