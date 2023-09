Česa se o vlaganju denarja lahko naučimo od Harrisona Forda?

Oglasno sporočilo

Foto: Uspeh d.o.o.

Harrison Ford je svojo hollywoodsko pot začel leta 1964. Ob prihodu v Hollywood je opazil, da je bila večina nadobudnih igralcev željna hitrega uspeha in denarja.

Če niso hitro dobili dobro plačanih filmskih vlog, so opustili svoje sanje, predvsem ker si finančno niso mogli privoščiti vztrajanja v dragem okolju.

Ko vsi razmišljajo kratkoročno, naredi nasprotno.

Foto: Uspeh d.o.o. Ford pa se je odločil za drugačno pot.

Odločil se je, da bo podaljšal svoj časovni horizont.

Namesto iskanja hitre slave je v roke vzel kladivo in žeblje ter postal mizar!

"Mizarstvo mi je omogočilo, da sem bil lahko potrpežljiv in da sem počakal na priložnosti," je pojasnil v intervjuju.

Ker si je ustvaril vir dohodkov, ki ni bil povezan s filmskimi vlogami, je lahko vztrajal in čakal na priložnosti – medtem ko je večina drugih morala pobrati kovčke. Poleg tega je opazil, da bi bil ta poklic lahko njegova vstopnica za igralske vloge, saj so v Hollywoodu vsi poznali vse.

Harrison se je torej sam naučil mizarstva, se stalno izboljševal in trdo delal.

Kmalu je dobil naziv "mizar zvezd", ker je bil sposoben ustvarjati unikatno čudovito pohištvo in vrata za velika imena, kot so Francis Ford Coppola, James Caan, Richard Dreyfuss in Joan Didion.

Nato pa trenutek, ki je zaznamoval njegovo življenje. Medtem ko je gradil razkošen vhod v hiši slavnega režiserja Francisa Coppole, je mimo prišel George Lucas. Forda je prosil, da bi mu pomagal z branjem nekaj vrstic pri avdicijah za majhen in tvegan projekt, imenovan Vojna zvezd. Ford je mislil, da le pomaga pri avdicijah, vendar je Sila imela druge načrte.

Foto: Uspeh d.o.o.

Ker je izjemno doživeto pomagal pri avdicijah, ga je George Lucas izbral za glavno vlogo v filmu in mu dal ključe Millennium Falcona.

Vse drugo pa je zgodovina!

Dve ključni lekciji s Fordove galaktične poti za vlagatelje

Fordova pot od mizarstva do filmske zvezde ponuja nekaj dragocenih lekcij za vlagatelje.

Lekcija št. 1: potrpežljivost se splača

Ford ni hitel s svojo igralsko kariero. Ker je imel dodaten vir dohodka, si je lahko vzel čas in počakal na priložnost. Podobno je pri naložbah dolgoročno razmišljanje tisto, ki prinaša najboljše rezultate.

Potrpežljivi vlagatelji imajo veliko prednost pred tistimi, ki želijo hitro priti do velikih dobičkov (in na koncu seveda izgubijo vse).

Ko sem leta 2012 začel svoj tečaj za vlagatelje Mojstri investiranja, je bilo moje glavno vodilo preprosto vložiti velik odstotek portfelja v delniške sklade, ki imajo najnižje možne upravljavske provizije (to seveda niso vzajemni skladi, ki so čisto nasprotje tega).

Ti skladi so v zadnjih 11 letih doživeli veliko vzponov in padcev.

Toda zaradi naše dolgoročne osredotočenosti jih nismo prodali, ko so delnice naletele na ovire na poti, na primer med pandemijo leta 2020, ko so vsi mislili, da bo konec sveta in da bodo šle delnice v nič.

Foto: Uspeh d.o.o.

Če bi se takrat prestrašil in dal signal za prodajo skladov (kot so naredili mnogi), bi zamudili ogromne dobičke, ki so se zgodili v zadnjih dveh letih.

Lekcija št. 2: imejte rezervni načrt

Pri naložbah imejte vedno pri roki rezervni načrt, ker je prihodnost tako nepredvidljiva kot konec dobrega trilerja. Preprosto ne morete si privoščiti, da bi dali vsa jajca v eno košaro.

Zato je pametno razpršiti svoje naložbe v različne kategorije sredstev, kot so delnice, obveznice, kriptotrg in žlahtne kovine. Ta strategija pomaga ublažiti morebitne velike padce določenih trgov v težkih časih. Tako kot so mizarske veščine zagotovile Fordu stalni dohodek, tudi ko so bile igralske vloge redke.

Predstavljajte si, da bi ves svoj denar vložili v eno stvar, recimo v kriptotrg. In predstavljajte si, da bi ta trg nato doživel velik padec v kratkem obdobju. Verjetno bi vas v tem primeru zgrabila panika in bi prodali vse. Saj vem, zdaj mislite, da tega ne bi storili, toda v resničnem življenju ljudje, ki vlagajo le v eno stvar, v paniki prodajo vse, ko vrednost močno upade.

In to verjetno v najslabšem trenutku!

Toda z vlaganjem v več kategorij sredstev razpršite svoje tveganje. Če eno sredstvo močno upade, se mogoče druga še vedno dobro držijo. To vam omogoča miren spanec in možnost, da v miru čakate, da se trg, ki je močno upadel, pobere.

Karierna pot Harrisona Forda nas opominja, da je, ne glede na to, ali merite na oskarja ali donosen naložbeni portfelj, pametno razmišljati dolgoročno in vedno imeti rezervni načrt.

In ne pozabite: če vse drugo spodleti, mizarstvo sploh ni slab poklic. :)

Da pa se to ne bi zgodilo, sem za vas pripravil poseben spletni seminar v živo: Kako podvojiti svoje donose pri vlaganju denarja na dolgi rok?

Webinar bo v živo 12. 9. 2023 ob 20.00, posnetka pa ne bo. Kliknite tu in se brezplačno prijavite zdaj!

O čem bom govoril na njem?

Kateri je najpomembnejši graf , ki ga morate razumeti pri vlaganju denarja, ter kako vam lahko razumevanje tega grafa prihrani na deset tisoče evrov v prihodnjih letih?

, ki ga morate razumeti pri vlaganju denarja, ter kako vam lahko razumevanje tega grafa prihrani na deset tisoče evrov v prihodnjih letih? Kateri tipi skladov prinašajo bistveno boljše donose kot vzajemni skladi ali naložbena življenjska zavarovanja?

ali naložbena življenjska zavarovanja? Kaj lahko pričakujemo od kriptotrga in delniških trgov v naslednjem letu ali dveh?

v naslednjem letu ali dveh? V kaj sam največ vlagam? Spoznajte moje tri najboljše naložbe za naslednjih pet ali 10 let.

Webinar bo v živo 12. 9. 2023 ob 20.00 (posnetka ne bo). Vse, kar potrebujete za udeležbo, je internetna povezava.



Kliknite tu in se brezplačno prijavite zdaj!

O Robertu Rolihu in njegovi knjigi The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 60 medijih, med drugim tudi na ameriški TV. Člani njegovih plačljivih programov o vlaganju denarja prihajajo iz več kot 50 držav. Je redni gost najrazličnejših konferenc po svetu, oder pa si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, Dr. John Grey, Brian Tracy in drugi.

Pravno obvestilo:

Robert Rolih ter njegova podjetja niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci. Ne priporočajo določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, žetoni, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco. V kripto trg vedno vlagamo le denar, ki ga lahko mirno izgubimo, saj je to zelo rizična možnost vlaganja denarja.

Naročnik oglasnega sporočila je AKADEMIJA PANTA REI.