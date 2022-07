Center Rog naj bi vrata odprl prihodnje leto #foto #video

Na območju nekdanje tovarne koles Rog v Ljubljani se gradi kreativno središče Center Rog, ki bo deloval kot javni proizvodni prostor. Namenjen bo kulturnemu in kreativnemu delovanju, pri tem pa bo poudarek na izdelovalništvu, uporabnih umetnostih, arhitekturi in oblikovanju. Center Rog, ki bo vzpostavil povezavo mestnega središča z novim razstaviščem sodobne umetnosti Galerijo Cukrarna, naj bi svoja vrata odprl poleti prihodnje leto.

Stavba nekdanje tovarne Rog, v kateri je pred tem bila konec 19. stoletja usnjarna, velja za najpomembnejšo industrijsko dediščino v Ljubljani in kot tako jo bodo ohranili tudi v novem centru.

V Centru Rog bo sedem skupnih proizvodnih laboratorijev, med drugim bodo tekstilni, lesarski, stekleno-keramični, zeleni in kuharski, za katere bo pogoj članarina. Njena višina še ni določena, a naj bi bila dostopna po vzoru knjižničnih članarin.

Foto: Ana Kovač Na voljo bo tudi 25 individualnih proizvodnih prostorov, ki bodo brezplačni, a jih bodo dodelili na podlagi razpisov. Uporaba teh prostorov bo omejena na tri oz. štiri leta. Prvi razpis za te prostore naj bi objavili predvidoma jeseni.

Družabno-razstavni prostor, knjižnica, gostinski lokali ...

Tujim izvajalcem bo namenjenih pet rezidenčnih prostorov, prek njih pa naj bi na tak način tudi spodbujali izmenjavo slovenskih. V Centru Rog bo prostor namenjen tudi velikemu družabno-razstavnemu prostoru, knjižnici in nekaj gostinskim lokalom. Uredili bodo tudi manjši trgovini za prodajo izdelkov, ki bodo nastajali v tehnoloških laboratorijih.

Foto: Ana Kovač Notranji prostori v štirih etažah se bodo raztezali na 8.500 kvadratnih metrih, dopolnjeval pa jih bo park s površino osem tisoč kvadratnih metrov. Sama stavba bo s solarno streho tudi deloma energetsko samooskrbna. Center bo odprt 24 ur na dan.

Na območju Centra Rog bo tudi garaža, kjer bo polovica parkirnih prostorov namenjena uporabnikom centra, druga polovica pa dolgoročnemu najemu za okoliške prebivalce.

Foto: Ana Kovač Tudi po prenovi tovarne Rog, kjer so prva kolesa izdelali leta 1953, bo ohranjen del fasade stavbe s češkimi kubističnimi elementi. Stavba je sicer prva armirana betonska konstrukcija v Sloveniji. Investicija prenove je vredna približno 20 milijonov evrov, deloma gre tudi za evropska sredstva.

Foto: Ana Kovač

Dostopen vsem meščanom

Center Rog bo ponujal veliko najrazličnejših programov. Njegov namen je, da je odprt in dostopen, tudi cenovno, za vse meščane. Pri vodenju tehnoloških laboratorijev si tudi želijo, da bi za to pridobili čim več žensk, in zato vabijo mlade tehnologinje k sodelovanju. Odprti so tudi za sodelovanje s starejšimi, še posebno tistimi, ki imajo znanja, da bi lahko postali mentorji uporabnikov Centra Rog.

Foto: Ana Kovač Javni zavod Center Rog je Mestna občina Ljubljana (MOL) ustanovila maja lani. Pred tem so na območju nekdanje tovarne Rog več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti.

MOL je v začetku lanskega leta prostore prevzel v posest in dotedanje uporabnike izselil. Uporabniki so se takrat temu uprli in posredovala je policija.

Foto: Ana Kovač Gradbišče si je sicer mogoče vodeno ogledati vsak prvi četrtek v mesecu. Približno uro dolgi ogledi se začenjajo ob 10.30. Potrebna je predhodna prijava prek spletnega prijavnega obrazca.

Stekla tudi prenova Petkovškovega nabrežja

Sočasno s prenovo nekdanje tovarne Rog poteka tudi obnova dotrajanega Petkovškega obrežja na odseku med Resljevo in Rozmanovo ulico na levem bregu Ljubljanice, ki bo spremenjeno v območje za pešce. Nova podoba tega dela nabrežja v dolžini nekaj več kot 500 metrov bo podobna odseku od Prešernovega trga do Zmajskega mostu.

Petkovškovo nabrežje bo skupaj s prenovljenim območjem nekdanje tovarne Rog tako dobilo povsem novo podobo.

Foto: Ana Kovač Predvidena je ureditev enovite površine v tlakovani izvedbi iz naravnega kamna, ki je brez višinskih razlik in ovir.

Tako bo nastal bolj prijazen prostor predvsem osebam z oviranostmi, pešcem in kolesarjem kot tudi skladno navezan na že rekonstruiran del nabrežja med Prešernovim trgom in Resljevo ulico. Po celotni dolžini Petkovškovega nabrežja je predvideno tlakovanje z granitnimi kockami in tlakom porfido, urejeni bodo novi vhodi do objektov z granitnimi stopnicami in kanaliziran sistem odvodnjavanja meteornih voda.

Foto: Ana Kovač Na brežini Ljubljanice bodo namestili betonske klopi, stojala za kolesa, pitnike in drugo urbano opremo, vključno z ograjo ob reki, zaščitnimi rešetkami za drevesa, potopnimi zbiralnicami in uličnimi koši za odpadke, količki za omejevanje prometa in potopnimi stebrički.

Pred Centrom Rog bodo medtem uredili ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt, v načrtu so tudi umetniške skulpture po nabrežju. Prav tako bodo v celoti obnovili obstoječo ulično razsvetljavo.

Foto: Ana Kovač Parkirišča na prenovljenem nabrežju ne bo več, promet bo omejen le na dostavo in dostop stanovalcev. Zaradi umika motornega prometa bo območje tudi bolj varno in prijazno uporabnikom, križišča na obeh straneh območja pa bodo prometno prilagodili novi ureditvi.

Za promet bo še naprej odprt kratek odsek pri kavarni Rog, saj bo tam uvoz v novo garažno hišo pod Centrom Rog. Ta bo nudila 88 parkirnih mest.

Po celotnem Petkovškovem nabrežju bo ob brežini Ljubljanice urejen enostranski drevored.

Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena tudi ureditev nove javne komunalne infrastrukture v okviru Centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektroenergetsko, kanalizacijsko in plinovodno omrežje.

Foto: Ana Kovač