Cene goriva letijo v nebo #video

Cene goriva znova letijo v nebo. Že doslej velik del družinskega proračuna z novimi podražitvami postaja vse bolj luksuzna dobrina. Cene pogonskih goriv so se v zadnjem letu dvignile za približno 40 odstotkov, za 30-odstotno podražitev ogrevanja je že pred poletjem napovedala Energetika Ljubljana, draži se tudi elektrika. Lastniki avtomobilov so podražitve sprejeli kot nujno zlo, strokovnjaki opozarjajo, da so za dvig pogonskih goriv krivi špekulanti na trgu, cene pa naj bi se spomladi počasi umirile.

Cene goriv letijo v nebo, poln tank vašega jeklenega konjička je za približno 40 odstotkov dražji, kot je bil pred letom dni, in to še ni zgornja meja, cene se bodo v prihodnjih tednih in mesecih še višale.

Visoke cene goriva zaradi naraslih cen nafte

"Lansko leto, ko je nastala ta regulacija, smo začeli s ceno en evro, višanje je znašalo nekaj nad 30 odstotkov, kar ni povezano z deregulacijo. Pred enim letom tega nihče ni in ne bi napovedoval, kajti cena goriva je bila nizka, nihče ni pričakoval da bo cena nafte na svetovnih trgih tako zrasla, sedaj pa imamo v celi Evropi relativno visoke cene goriva in se je cena precej hitro dvignila," je povedal Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Ob tem je treba poudariti še dejstvo, da so se dvignile tudi cene ostalih energentov, kot sta plin in elektrika. Po podatkih Evropske komisije so veleprodajne cene električne energije v prvih devetih mesecih letošnjega leta namreč narasle že za 200 odstotkov in dokler bodo te cene visoke, bodo na visoki ravni vztrajale tudi cene pogonskih goriv.

Podražitev najbolj občuti uporabnik

"Epidemija se počasi umirja, težko si predstavljam, da bodo cene še kaj padle. Je pa res, da sem pred enim letom rekel, da si cene pod 1,3 evra ne predstavljam, a si danes ne upam reči, da si cene pod 1,5 evra ne predstavljam," je dodal Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov.

O dvigu cen na trgu goriv smo se pogovarjali tudi z energetskim strokovnjakom Petrom Novakom. Za izjemen poskok cen je v veliki meri kriva epidemija in špekulacije, ki jih na trgu na eni strani povzročajo dobavitelji, na drugi pa trgovci, je prepričan Novak. Količina načrpane nafte je enaka, saj se v času epidemije črpališč ni zapiralo. Podražitve pa seveda najbolj občutijo končni uporabniki.

Poziv k alternativnim virom energije

Novak predvideva, da se bodo cene plina in nafte po nekaj mesecih umirile in se bodo vrnile nazaj na vrednosti, na katerih so bile zadnje leto, vsem potrošnikom ob tem svetuje, naj ostanejo strpni in poskušajo krizo prebroditi s čim manjšo porabo, Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov je pri napovedovanju bolj zadržan.

Zagotovo naj bodo tokratne podražitve goriv in ostalih energentov opozorilo in hkrati spodbuda, da ljudje začnejo razmišljati bolj trajnostnih in tudi o alternativnih virih energije, kot je sončna.