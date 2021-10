Tonin: Pogovori o predčasnih volitvah možni pod temi pogoji

V NSi so se pripravljeni pogovarjati o predčasnih volitvah pod pogojem, da vlada dokonča predsedovanje Svetu EU in sprejme proračuna za prihodnji leti. Po oceni predsednika NSi Mateja Tonina so predčasne volitve razumna cena za to, da bi tudi v dogovoru z opozicijo pomirili strasti in za državo pomembne projekte izpeljali do konca.

V NSi bi storili vse, da se strasti umirijo, da se vse vrne v neke normalne tirnice, je obrambni minister Matej Tonin dejal na današnji novinarski konferenci ministrov iz vrst NSi. "Razumemo ljudi, razumemo njihovo jezo, razumemo, da smo vsi skupaj v času vseh koronskih ukrepov siti, utrujeni, naveličani. A za tovrstne ukrepe ni kriva vlada, pač pa virus, ki kroži okoli nas," je dejal. Ob tem je vse nezadovoljne z vlado ali trenutno situacijo pozval, da svoje nestrinjanje izrazijo z mirnimi protesti ali uporabijo pravna sredstva.

Po njegovi oceni za umiritev strasti nosi odgovornost celotna politika, v prvi vrsti pa vladna koalicija. "Ta bi lahko zagotovo kakšno stvar izpeljala bolj optimalno. V nekaterih primerih je bila komunikacija nekaterih članov vlade prerobustna, preostra, morda tudi nekateri tviti popolnoma nepotrebni. V NSi si bomo prizadevali, da najprej strasti umirimo v vladni koaliciji," je dejal.

S koalicijskimi partnerji so se tudi pripravljeni pogovarjati o možnosti predčasnih volitev. "Ne zdi se bistvenega pomena, ali mandat končamo aprila, marca ali februarja, bistveno se nam zdi, da ključne naloge, ki so pomembne za državo, primerno in dostojno dokončamo," je dejal. Po besedah Tonina so v NSi za to, da se s koalicijskimi partnerji iskreno pogovorijo in v dogovoru z opozicijo sklenejo nek sporazum in vsi prispevajo k pomiritvi strasti: "Če so predčasne volitve cena dogovora, da v miru izpeljemo predsedovanje in spravimo oba proračuna pod streho, se mi zdi to razumna cena za neko bolj normalno klimo v tej državi, ki bo v korist vseh, ne zgolj koalicije, ampak celotne države."

"STA do skrajnosti spolitizirano vprašanje"

Tonin je danes komentiral tudi aktualno dogajanje okoli Slovenske tiskovne agencije (STA), ki že 281 dni ostaja brez plačila za opravljeno javno službo. Kot je ocenil, je to do "skrajnosti spolitizirano vprašanje". Čudi ga, da direktor STA v odstopu Bojan Veselinovič ni hotel podpisati s strani vlade predlagane pogodbe, ki da je bila več kot velikodušna.

Po njegovih navedbah je bil direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija STA pripravljen dati več denarja, kot ga nalaga sedmi protikoronski zakon, torej da bi namesto 169.000 evrov Urbanija pristal tudi na več kot 200.000 evrov sredstev. Nelogično se mu tudi zdi, da za neko fotografijo, za katero država plača 25 evrov, STA vztraja pri tem, da jo še vedno želi prodajati naprej.