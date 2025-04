V celinski Španiji je bilo danes zjutraj ob 4. uri ponovno vzpostavljenih približno 90 odstotkov oskrbe z električno energijo, je sporočil upravljavec omrežja REE. Na Portugalskem pa je imelo po podatkih tamkajšnjega upravljavca električnega omrežja do sredine noči ponovno električno energijo približno 95 odstotkov od skupno 6,5 milijona gospodinjstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ulicah v številnih delih Madrida so vrnitev elektrike v torek zvečer spremljali ploskanje in vzkliki veselja prebivalcev, poroča AFP.

Vzrok še ni znan

Vzrok za obsežen izpad električne energije še ni znan, lahko bi bil posledica redkega atmosferskega pojava, španski nacionalni inštitut za kibernetsko varnost pa po poročanju časnika El Pais preiskuje, ali je bil vzrok za izpad električne energije hekerski napad.

Električni mrk je prizadel infrastrukturo, telekomunikacije in promet. Semaforji in dvigala na železniških postajah, letališčih in drugih stavbah niso delovali. Ljudi so morali reševati iz podzemne železnice in dvigal. Vrata so zaprle številne trgovine in restavracije, o težavah v poslovanju so poročali z letališč in železnic. V Španiji so zaradi električnega mrka v ponedeljek razglasili izredne razmere.