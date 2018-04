Poglejte, koliko bi imeli danes, če bi v letu 2010 vložili v Teslo

Oglasno sporočilo

Novembra 2017 so uvedli model Tesla Semi, popolnoma električno vozilo s polpriklopnikom, ki je pritegnilo veliko pozornosti kot tudi naročil. Nato je 6. februarja 2018 Tesla poslala avto v vesolje. Predsednik in ustanovitelj Tesla in SpaceX Elon Musk je sklenil svoje zmagoslavje z izstrelitvijo rakete Falcon Heavy iz podjetja SpaceX in ko je poslal v vesolje rdečo teslo roadster. Avto je imel celo voznika, imenovanega Starman.

Vizija Elon Muska je povezana s Teslo, ljudem pravi, da verjamejo, da sanje lahko še vedno postanejo resničnost. Ne samo, da resnični in morebitni kupci pomenijo uresničitev teh sanj in vizij, temveč tudi vpliva na finančne trge. Elon Musk je navdihnil analitike in vlagatelje, da bi mu zaupali, kar je pripeljalo do povišanja cene podjetja do skrajnih višin. Delnice so se prvič pojavile na trgu junija 2010 s ceno 17 dolarjev, do 23. februarja 2018 pa je cena dosegla 352,05 dolarja, kar je 1,970-odstotno povečanje. Če bi v letu 2010 vložili 10 tisoč dolarjev v delnice Tesle, bi danes imeli več kot 200 tisoč dolarjev.

V začetku aprila 2017 je bila cena okoli 299 dolarjev na delnico, ko je tržna kapitalizacija družbe Tesla Motors dosegla 48,2 milijarde dolarjev, ki presega konkurenčno podjetje Ford Motor. V začetku maja 2017 je tržna kapitalizacija Tesla dosegla 52,6 milijarde dolarjev in dosegla milijardo dolarjev.

Od takrat se je cena delnice še naprej povečevala in tržna kapitalizacija 23. februarja 2018 je znašala 59,4 milijarde dolarjev, dvakrat toliko kot vrednost Renault-Nissana (25,4 milijarde evrov), največjega svetovnega proizvajalca avtomobilov, kar zadeva obseg prodaje, in več kot General Motors (57,4 milijarde dolarjev) in Ford Motor Company (41,7 milijarde dolarjev).

V zadnjih dvanajstih mesecih so se vrednosti delnice Tesla povečale za 21 %, povprečna rast ameriškega indeksa S&P 500 pa je bila 14 %.

Vendar je Tesla Motors do zdaj prodala znatno manj vozil kot Ford, General Motors in Renault-Nissan, ker je ustanovitev utrpela izgubo. Težave ima tudi s proizvodnjo vozil kategorije 3. Obstajajo znaki, da je podjetje pod ciljno ravnijo proizvodnje za 2018, kar je 100 tisoč enot modela S/X. Musk je v začetku novembra 2017 napovedal tedensko proizvodnjo 5.000 vozil modela 3, vendar se je ta številka zmanjšala na 2.500 enot na teden v prvem četrtletju leta 2018, medtem ko so v zadnjem četrtletju leta 2017 proizvedli le 2.425 vozil.

V sporočilu za javnost, objavljenem 7. februarja 2018, je družba za upravljanje Tesla priznala, da obstajajo težave in zamude v proizvodnji, še posebej za model 3. Vendar pa zagotavlja, da podjetje želi uporabiti najbolj napredne robote, da bi postala "najboljši proizvajalec avtomobilov".

Kljub premalo pozitivnim operativnim podatkom sanje Tesle in njen potencial rasti še vedno privabljajo številne vlagatelje. Prizadevanja podjetja in delo pri razvoju velikih projektov še vedno ostajajo odličen navdih. Vendar pa ostaja vprašanje, ali bodo poročila ustanoviteljev še naprej dovolj prepričljiva za tiste, ki financirajo podjetje, kar bo seveda vplivalo na ceno delnic.

