Bruselj dal zeleno luč za prevzem lastnika Pro Plusa

PPF in CME sta obe aktivno prisotni na področju prenosov športnih tekmovanj na Češkem in Slovaškem, pa tudi na področju prodaje oglasnega prostora na Češkem. Sicer pa skupini delujeta na različnih področjih in zato prevzem ne bo ogrozil konkurence. V preiskavi so proučili mnenja številnih strank in konkurenčnih podjetij, poroča STA.

Prevzem bo končan v torek

Češka investicijska skupina je oktobra podpisala sporazum o prevzemu sklada CME, vreden 1,89 milijarde evrov. V češki skupini so lani ob najavi prevzema navedli, da večjih sprememb v delovanju omenjenega sklada ne načrtujejo. CME deluje v petih evropskih državah in je eno od vodilnih medijskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi, saj v televizijski in plačljivi obliki oddaja več kot 30 programov, ki jih spremlja več kot 45 milijonov gledalcev. Upravlja televizijske postaje v Bolgariji, Češki republiki, Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, kjer je lastnik Pro Plusa, ki izdaja programe POP TV, Kanal A, Brio, Kino in spletno videoteko Voyo.

CME je trenutno pod okriljem telekomunikacijskega velikana AT&T, kamor je prišel po tem, ko je zadnji prevzel še enega medijskega in telekomunikacijskega velikana Time Warner. AT&T ima v CME 64-odstotni delež, a v resnici obvladuje 75 odstotkov družbe. Skupina PPF medtem po lastnih navedbah vlaga v različne tržne segmente, kot so finančne storitve, telekomunikacije, biotehnologija, nepremičnine in strojni inženiring. Posluje v Evropi, Severni Ameriki in Aziji, sredstva skupine pa po podatkih s konca leta 2018 presegajo 45 milijard evrov.

Največja medijska združitev v samostojni Sloveniji padla v vodo

CME je sicer v preteklosti Pro Plus nameraval prodati nizozemski družbi United Group, ki je v Sloveniji lastnica telekomunikacijskega operaterja Telemach, a je v začetku lanskega leta od prodaje odstopil. Tako je v vodo padla največja medijska združitev v samostojni Sloveniji, postopek pa je med drugim zaznamovalo dolgotrajno odločanje Agencije za varstvo konkurence.