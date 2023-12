Brodnjak: Umikam se iz javnosti!

Danes je pred vladno palačo potekal protest zaposlenih v javnem sektorju, ki zahtevajo dvig plač in uskladitev z inflacijo. Plače so v teh dneh tudi sicer pogosto na očeh medijev. Na dan prihajajo zaslužki nekaterih, o kakršnih lahko večina državljanov samo sanja. Eden najbolje plačanih slovenskih menedžerjev Blaž Brodnjak, predsednik uprave naše največje banke NLB, je lani zaslužil skoraj 650 tisoč evrov bruto. Ko so ga v oddaji Tarča prosili za komentar, se je odzval s sporočilom, da se do nadaljnjega umika iz javnosti.

"Odločil sem sem se, da se razen ob rednih sporočilih in aktivnostih NLB Skupine do nadaljnjega povsem umaknem iz javnosti, saj so moji sicer iskreno dobronamerni in domoljubni nastopi večinoma zlorabljeni in vodijo v strokovno neutemeljene in populistične razprave o moji plači, (pre)požrešnih bankah in zlobnem AmChamu," je zapisal Brodnjak. Naj še omenimo, da je Brodnjak tudi predsednik AmCham Slovenija, ameriške gospodarske zbornice.

Očitek, da javnost govori o (pre)požrešnih bankah, so utemeljili v oddaji Tarča. Po podatkih iz letnega poročila je NLB plačala precej manj davka na dohodek, kot znaša splošna stopnja, ki je 19 odstotkov. Kot so poročali v Tarči, je NLB v letu 2022 plačala davke po 2,7-odstotni davčni stopnji, leto pred tem pa po 1,4-odstotni.

Kot so še dodali, je bila NLB deležna znatnih olajšav tudi na račun izgube v bančni luknji v višini približno pet milijard evrov, ki so jo pokrili davkoplačevalci.

Država naj pomaga, vso smetano pa poberejo sami

Pri tem so v Tarči izpostavili tudi primer Slovenske industrije jekla (SIJ), ki je na račun energetske krize od države prejela milijonske subvencije, a so ruski lastniki kljub temu pred pol leta potrdili izplačilo skoraj šest milijonov evrov vrednih dividend. Pri tem ni nepomemben podatek, da državi kljub drugačnim zagotovilom od SIJ še vedno ni uspelo izterjati približno 2,5 milijona evrov državne pomoči.

Gospodarstvo in lastnike kapitala trenutno hudo skrbi dvigovanje davka od prihodka pravnih oseb. Zgovoren je primer, da je družba SIJ lansko leto zaradi vseh olajšav plačala davek po dejanski stopnji 15 odstotkov in ne 19 odstotkov, kot je splošna davčna stopnja. Tako je namesto 21,4 milijona evrov davka plačala 17 milijonov evrov.