Božičnice: kdo jih bo izplačal in kako visoke bodo?

Letošnje leto je zaradi epidemije edinstveno na več področjih. Epidemija je vplivala na poslovanje številnih podjetij, kar je pri mnogih vplivalo na to, da še niso sprejela odločitve o izplačilu, ali pa bo to nižje kot v preteklem letu.

Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost od leta 2018 do višine povprečne plače ni obdavčena, obračunajo se zgolj prispevki za socialno varnost. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V zadnjih letih je višina povprečne božičnice rasla, lani je znašala 900 evrov bruto, poročajo Finance.

V LTH Castings 800 evrov manj, a še vedno pri vrhu

Lani je med vprašanimi podjetji najvišjo božičnico izplačal škofjeloški LTH Castings, ki izdeluje sestavne dele za avtomobilsko industrijo ter sodeluje z najuglednejšimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci in največjimi dobavitelji avtomobilske industrije. Letos bo nagrada znašala 1.800 evrov bruto, kar je 860 evrov manj kot lani.

Foto: STA "Kljub zelo zahtevnim okoliščinam poslovanja zaradi pandemije koronavirusa v letu 2020 smo v LTH Castings vložili vsa prizadevanja v ohranjanje stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ob koncu leta. Višino božičnice smo določili na osnovi ocene poslovanja in dogovora s sindikati. Izplačali jo bomo delno decembra in delno januarja," pojasnjujejo v LTH Castings, kjer načrtujejo, da bodo do konca leta dosegli okrog 80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje.

Še višja bo nagrada v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje, ki v letošnjem letu praznuje 50-letnico delovanja tovarne na lokaciji Nazarje. Podjetje bo nekaj več kot 1.700 zaposlenim ob napovedanih rekordnih prihodkih izplačalo nagrado v višini dva tisoč evrov, kar je največ do zdaj. Nagrada je sicer odvisna od prisotnosti zaposlenih na delu.

Pri Akrapoviču božičnico že nekaj let nadomeščajo s sistemom nagrajevanja, ki se je po njihovih navedbah izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost.

"V prvih mesecih leta jim izplačamo nagrado glede na uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Ta sistem, ki spodbuja storilnost sodelavk in sodelavcev, se je izkazal za dobrega," odgovarjajo pri Akrapoviču, vendar višine ne razkrivajo.

Farmacevta Krka in Lek bosta izplačala enako nagrado kot lani. Foto: Siol.net

Farmacevta brez sprememb

Nespremenjena ostaja nagrada v novomeškem farmacevtu Krki, v katerem so v prvih devetih mesecih letošnjega leta zvišali prihodke in dobiček v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaposleni v družbi in prek zaposlitvenih agencij bodo dobili 1.700 evrov bruto, nagrado pa bodo izplačali 17. decembra.

V Krki dodajajo, da dvakrat letno izplačujejo tudi nagrado za uspešnost, in sicer v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje.

Tudi v Leku se v primerjavi z lani božičnica ne spreminja in ostaja pri 1.350 evrih bruto.

V Telekomu Slovenije 70 odstotkov povprečne plače

"Morebitno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (13. plača) je vezano na preseganje zastavljenih ciljev za leto 2020," pojasnjujejo v Telekomu Slovenije. Foto: STA Iz Telekoma so sporočili, da bo božičnica znašala 70 odstotkov zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. Ta je v septembru znašala 1.799 evrov bruto, kar pomeni, da bodo zaposleni na Telekomu Slovenije prejeli 1.259 evrov bruto.

"V izrednih okoliščinah, v kakršnih smo se skupaj znašli, pa se dodatno pokaže pomen zanesljivih, varnih in naprednih komunikacij. Ob množičnem prehodu na delo in šolanje na daljavo smo se soočili z velikimi obremenitvami omrežja, kljub temu pa v Telekomu Slovenije uporabnikom vseskozi zagotavljamo nemotene storitve, kar je rezultat načrtnega in skrbnega dolgoletnega vlaganja v tehnologijo in razvoj," so zapisali o letošnjem specifičnem letu.

Petrol 300 evrov manj, HSE toliko kot lani

Nekoliko manj kot v preteklem letu bodo zaposlene nagradili v Petrolu. Lani so dobili 1.300 evrov bruto, letos pa bo znesek nižji za 300 evrov.

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) bodo decembra dobili nagrado za poslovno uspešnost, in sicer 645 evrov bruto, kar je enako kot lani.

"Epidemija oz. pandemija koronavirusa na poslovanju skupine HSE v letu 2020 ni pustila znatnejših posledic. Večina naše proizvodnje je bila prodana vnaprej, tako da smo decembra 2019 imeli prodano praktično celotno proizvodnjo za leto 2020. Kljub relativno nizkim cenam električne energije pričakujemo, da bomo v letošnjem letu dosegli rezultat v okviru načrtovanega, žal pa predvidevanja zaradi neugodnega trenda prodajnih cen kažejo negativen vpliv na poslovanje v prihodnjem letu," komentirajo letošnje poslovno leto.

V Petrolu bo božičnica znašala tisoč evrov bruto. Foto: STA

Gen-I želi višino božičnice najprej razkriti zaposlenim

Božičnico si lahko obetajo tudi zaposleni v Gen-I, vendar višine ne razkrivajo, saj jo želijo najprej sporočiti zaposlenim. Dodajajo, da je letošnje leto tako s poslovnega kot psihološkega vidika precej stresno, končali pa ga bodo uspešno in celo nad načrtovanim.

"V GEN-I priznavamo doprinos naših zaposlenih kot ključen za poslovne uspehe podjetja. To je tudi eden pomembnejših gradnikov naše kulture," še odgovarjajo in dodajajo, da bo božičnica enaka za vseh 500 zaposlenih.

Med trgovci največ v Hoferju

Največji trgovec pri nas Mercator bo, tako kot lani, vsem zaposlenim izplačal 200 evrov bruto, in sicer 15. decembra.

Hofer in Lidl sta se odločila, da bosta zaposlenim k božičnici dodala tudi sredstva, ki so bila namenjena za novoletno zabavo. Foto: STA "Kljub zaprtju določenih dejavnosti in ob vseh negativnih vplivih zdravstvene krize na vseh trgih je Skupina Mercator tudi v zadnjih devetih mesecih izpolnjevala vse ključne poslovne in strateške cilje, predvsem pa je Mercator ves čas zagotavljal nemoteno oskrbo in široko ponudbo," o poslovanju v letošnjem letu pravijo v Mercatorju.

V Lidlu božičnice ne bo, bodo pa zaposleni dobili nagrado za poslovno uspešnost. Ta bo znašala 410 evrov bruto, k temu pa bodo dodali še 30 evrov, ki so jim nameravali porabiti za odpadlo novoletno zabavo. Dodajajo, da so še pred sprejetjem zakona o kriznem dodatku zaposlenim v prodaji, skladišču in blagovnem načrtovanju izplačali poseben (enoten) dodatek 200 evrov bruto zaradi doprinosa v krizni situaciji.

Tudi v Hoferju so se podobno kot pri prej omenjenem konkurentu odločili, da bodo nagradi dodali dodatek, ki je bil sicer namenjen novoletni zabavi, in pa nagrado za delo v času epidemije. Skupna nagrada bo znašala 450 evrov bruto in bo tako višja, kot je bila v preteklih letih.

V nasprotju s praksami nekaterih drugih podjetij v Hoferju na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, kot je bolniški dopust.

Višje kot lani bodo nagrade v Sparu, kjer letos ne opažajo padca prodaje v primerjavi z lani. Kako visoka bo nagrada, ne razkrivajo, dodajajo pa, da so se za višjo nagrado odločili zaradi "prizadevnosti in odgovornosti zaposlenih v luči letošnjih izrednih razmer".

Droga Kolinska bo zaposlenim namenila 700 evrov

Hrvaška Atlantic Grupa, katere del je tudi Droga Kolinska, slovenske blagovne znamke (Barcaffe, Donat, Argeta …) pa prispevajo pomemben delež k skupnim prihodkom, bo v slovenskem delu podjetja izplačala 700 evrov bruto božičnice, kar je nekoliko manj kot lani.

"Višina bo za večino zaposlenih v Atlantic Drogi Kolinski enaka, dodatno pa bodo nagrajeni zaposleni, ki so pomembno prispevali k letošnjim rezultatom s svojim delom v proizvodnji oziroma na terenu," dodajajo v Atlantic Grupi, ki jo vodi eden najbogatejših Hrvatov Emil Tedeschi.

Tudi na njihovo poslovanje je močno vplivala epidemija in so po lanskem rekordnem letu 2019 letos v prvih devetih mesecih zabeležili triodstotni padec prihodkov, dobiček pa je bil nižji za 12 odstotkov.

Foto: STA

NLB brez nagrad

V NLB božičnice ne izplačujejo, prav tako ne 13. plače, je pa v kolektivni pogodbi zapisana možnost izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti. Nagrada se izplača pod predpostavko preseganja poslovnih rezultatov, česar pa rezultati poslovanja v iztekajočem se letu zaradi objektivnih okoliščin, povezanih s covid-19, in posledične hibernacije gospodarstva ne omogočajo. V NLB dodajajo, da so rezultati prvih devetih mesecev vseeno boljši, kot so upali aprila.

Na drugi strani bodo v NKBM izplačali božičnico, vendar njene višine ne razkrivajo.

Predlog o morebitnem izplačilu denarne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja v Zavarovalnici Triglav še ni bil obravnavan, prav tako se o božičnici niso odločili v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), Slovenskem državnem holdingu (SDH) in Luki Koper.