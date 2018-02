Binetu Kordežu bi odvzeli še zadnje premoženje

Na okrajnem sodišču v Radovljici so za Siol.net potrdili, da bodo najpozneje v šestih mesecih razpisali dražbo za prodajo nepremičnine družine Kordež.

Konec januarja letos je namreč postala pravnomočna izvršba, ki jo je predlagala stečajna upraviteljica starega Merkurja Simona Goriup. Od Kordeža zahteva plačilo devetih milijonov evrov.

Za toliko je nekdanji prvi mož oškodoval nakelskega trgovca pri preprodaji trgovskega centra Primskovo. Gre za posel, s katerim so menedžerji financirali pozneje propadli prevzem Merkurja in zaradi katerega je bil Kordež obsojen na sedem let in pol zapora.

Goriupova nam je pojasnila, da je bila leta 2014 v odškodninski tožbi izdana zamudna sodba, "vendar g. Kordež ni imel prostega premoženja, na katero bi lahko po tej sodbi vodili izvršbo".

Hiša družine Kordež v Lancovem

Foto: Google Street View

Edino premoženje, ki bi ga Kordežu lahko zasegli, je bila polovica omenjene hiše. To pa je Kordež že leta 2010, tik preden so ga banke odstavile z vrha Merkurja, prepisal na hčer Špelo Kordež. S tem je hišo rešil pred upniki, vendar le za nekaj let.

Izpodbijala darilno pogodbo

Stečajna upraviteljica Merkurja je že v letu 2012 vložila tožbo, s katero je izpodbijala darilno pogodbo in prenos nepremičnine v Lancovem.

V letu 2016 je bila sklenjena sodna poravnava, na podlagi katere je družina Kordež dovolila vpis hipoteke na sporni nepremičnini.

Nedolgo zatem je Goriupova na sodišče vložila predlog za izvršbo. Na okrožnem sodišču v Kranju so ji junija 2016 tudi ugodili, vendar je družina Kordež po informacijah sodišča temu ugovarjala. Sklep o izvršbi je tako postal pravnomočen šele konec januarja letos.

“Vse sem že izgubil. Lahko bi šel v osebni stečaj, pa nisem, saj bi zaradi tega nastali nepotrebni stroški,” je dogajanje za Siol.net komentiral Kordež.

Nekdanja vila Bineta Kordeža v Lescah

Foto: Google Street View

Zasegli in prodali vilo v Lescah

Hiša v Lancovem se je že prodajala v izvršilnem postopku. Leta 2014 sta bili razpisani dve dražbi, ki pa nista bili uspešni, saj ni bilo kupcev. Sodišče tretje javne dražbe ni razpisalo, saj noben upnik ni predlagal tretje prodaje po bistveno nižji ceni.

V istem letu je Bine Kordež zaradi propadlega menedžerskega prevzema nakelskega trgovca izgubil novozgrajeno vilo v Lescah, ocenjeno na 681 tisoč evrov.

Po več poskusih jo je radovljiško okrajno sodišče prodalo na tretji javni dražbi. Na prodaj je bila polovica hiše. Največ, 322 tisoč evrov, je zanjo ponudila celjska družba Zelena hiša, ki je bila že lastnica tudi druge polovice hiše ter Kordeževa upnica.

Lastnik Zelene hiše je bil Dušan Korošec, eden od bolj znanih slovenskih odvetnikov, ki je bil vpleten v številne privatizacijske in druge zgodbe. Med njegovimi strankami so na primer nekdanji prvi mož SCT Ivan Zidar in drugi nekdaj vplivni gospodarstveniki.

Na koncu je hišo kupila družba Terra Australis avstralskega podjetnika slovenskega rodu Anthonyja Tomažina. Ta je lastnik več lokalov v središču Ljubljane, računalniške družbe RRC in tudi Vogla, enega od najbolje delujočih slovenskih gorskih središč.

Zakonca Kordež sta kljub izgubi hiše v Lescah že rešila stanovanjsko vprašanje. Nekaj deset metrov stran od prejšnjega doma sta v letu 2015 zgradila novo montažno hišo. Lastnica zemljišča je sicer Julijana Kordež, žena Bineta Kordeža.

Stečajna upraviteljica Merkurja je unovčila že za okoli 39 milijonov evrov premoženja. Največ, več kot 28 milijonov evrov, je iztržila za trgovsko dejavnost, ki jo je kupil ameriški sklad HPC. V stečajni masi je še za okoli 28 milijonov evrov nepremičnin, terjatev in naložb. Foto: STA

Sodišče ga ni uslišalo

"Sem od eden redkih v tej zadevi, ki je zastavil svoje premoženje in ga izgubil. Poleg zapora in denarne kazni moramo vrniti deset milijonov evrov domnevne protipravno pridobljene premoženjske koristi. Kazen bi morala biti vzgojna, ne pa takšna, da jo je nemogoče izpolniti."

S temi besedami se je nekdanji prvi mož Merkurja branil pred višjim sodiščem. Senat pod vodstvom Milene Jazbec je prepričeval, naj razveljavi sodbo prvostopenjskega sodišča. Ni bil uspešen, saj so mu še podaljšali zaporno kazen.

Kordež zaporno kazen zaradi zlorabe položaja ter ponarejanja listin prestaja na odprtem oddelku zapora Dob (na Puščavi). Režim na tem oddelku mu omogoča veliko svobode, saj ima dostop do interneta in mobitela, ima pa tudi možnost izhoda ob koncih tedna.