Bencin in dizel še naprej pri evru za liter

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki določa, da cene glavnih dveh energentov ostajajo še naprej enake kot doslej. To pomeni, da ceni 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ostajata pri evru na liter. Za 50-litrski rezervoar dizla oziroma 95-oktanskega bencina boste na omenjenih bencinskih servisih še naprej odšteli 50 evrov.

Vlada je na današnji dopisni seji izdala uredbo, s katero se je trošarina za bencine znižala z 0,37214 evra na liter na 0,36842 evra na liter oziroma za 0,00372 evra na liter, trošarina za plinsko olje za pogon pa se je zvišala z 0,35349 evra na liter na 0,36442 evra na liter oziroma za 0,01093 evra na liter.

S spremembo zneskov trošarin bodo cene dizla in bencina na bencinskih servisih zunaj hitrih cest in avtocest ostale pri evru na liter, kolikor znašajo od 7. aprila letos. Prej omenjena uredba bo v veljavo stopila v torek opolnoči. Spomnimo, naftni trgovci cene 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva regulirane.