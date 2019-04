Razkrivamo: koga je klical lobist hrvaške vlade? #arbitraža #video

To je po naših informacijah Ludo Bammens, direktor ameriškega finančnega sklada KKR za Evropo.

Gre za sklad, ki je bil do lani večinski lastnik medijske skupine United Group, lastnika hrvaške televizijske postaje Nova TV in balkanske televizijske mreže N1. Leta 2017 sta KKR in United Group želela kupiti tudi slovensko medijsko hišo Proplus, ki ima v lasti televizijski postaji POP TV in Kanal A, a za to nista dobila soglasja. Predsednik uprave KKR je David Petraues, nekdanji general ameriške vojske in nekdanji direktor ameriške tajne službe CIA.

Ivan Tolj je osrednje ime afere, zaradi katere se je včeraj prvič v času vlade Marjana Šarca sestal tudi svet za nacionalno varnost. Hrvaško je pozval, naj se "vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z vrednotami EU". Tolj je namreč še pred dokončnim razkritjem, da je pogovoru med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko slovenske vlade Simono Drenik, ki je sprožila tako imenovano arbitražno afero, prisluškovala hrvaška obveščevalna služba SOA, želel preprečiti objavo prispevka o tem na POP TV. V pogovoru z Bammensom je Tolj pojasnil, da kliče v imenu hrvaške vlade.

Dejstvo, da je Tolj za pomoč v Sloveniji klical Bammensa, bi lahko pojasnilo nekatera dogajanja na Hrvaškem v zadnjih dveh letih.

KKR in United Group sta imela namreč velike težave pri prevzemanju medijev na Hrvaškem. Še konec leta 2017 jim tamkajšnja agencija za elektronske komunikacije ni dovolila prevzema najbolj gledane hrvaške televizije Nova TV. Razloga naj bi bila lastništvo KKR v Totalna TV, ki ima le triodstotni delež na hrvaškem trgu, in stališče, da lastnik kabelskega operaterja z velikim tržnim deležem ne more imeti v lasti medija, ker bi to izkrivljalo konkurenco.

Januarja 2018 je nato Večernji list, ki je v lasti avstrijske medijske skupine Styria (njen predstavnik na Hrvaškem je Tolj), objavil intervju z Bammensom, ki vsebuje nekaj močnih sporočil.

Bammens je tako med drugim dejal, da so "hrvaški vladi ponudili neposredno komunikacijo". "Če obstajajo kakšne pripombe ali pritožbe na kateregakoli od naših kanalov, smo kot lastniki predani odgovornemu ravnanju," je na vprašanje o neodvisnosti medijev v lasti KKR in United Group odgovoril Bammens. "Devet let smo lastniki Pro7 in Sat1 v Nemčiji. Vprašajte nemško vlado, pa vam bodo odgovorili, da se nikoli nismo vmešavali (v njihovo uredniško politiko, op. a.)," je pojasnil Bammens.

Že štiri mesece pozneje sta KKR in United Group dobila soglasje hrvaških oblasti za 230 milijonov evrov vreden prevzem Nove TV. Ali in kakšno vlogo je imel pri tem Tolj, uradno ni znano. A kronologija dogodkov in zadnja afera bi lahko potrjevali tezo, da je Tolj takrat v imenu KKR lobiral pri hrvaški vladi in da je zdaj Bammensa prosil za vračilo usluge, a ga je ta pri tem zavrnil. "Tam ne delamo (več, op. a.), še vedno pa poznam tam ljudi," je odgovoril Tolju.

Tolj je že vrsto let eden od najvplivnejših lobistov na Hrvaškem. Je v rednih stikih z aktualno predsednico Kolindo Grabar Kitarović. Družil se je z njenima predhodnikoma Ivom Josipovićem in Stipetom Mesićem. Čeprav je uradno "le" duhovnik iz Bosanske Posavine, kot nekdanji frančiškan velja za zelo vplivnega v cerkvenih krogih. Povezovali so ga tudi z mednarodnim cerkvenim redom Opus Dei. Prav Tolj naj bi imel ključno vlogo pri prihodu Tihomirja Oreškovića na čelo hrvaške vlade leta 2016.

Svojo mrežo je Tolj gradil že v času socializma. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi delal za jugoslovanske obveščevalne strukture, ob razpadu nekdanje države pa naj bi "prestopil" v nemško obveščevalno službo BND. O njegovi povezanosti s hrvaško obveščevalno službo veliko pove tudi podatek, da sta prisluhe v arbitražni aferi leta 2015 prva objavila dva medija v lasti Styrie: srbski tabloid Kurir in hrvaški Večernji list.

Že vse od 90. let prejšnjega stoletja se ukvarja z mediji. Delal je za Ninoslava Pavića, nekdanjega direktorja EPH, nekoč največje hrvaške medijske skupine, ki ima v lasti časnik Jutarnji list in revijo Globus. Povezal naj bi ga z nemškim koncernom WAZ. Pri Slavku Liniću, nekdanjem finančnem ministru v vladi Zorana Milanovića, je lobiral za odpis davčnega dolga Styrie. Ko mu je ta odvrnil, da bo poklical policijo, naj bi mu Tolj zagrozil, da "bo že videl, kdo je policija". V dobrih odnosih je tako s srbskim članom predsedstva BiH Miloradom Dodikom kot HDZ v BiH.

Ludo Bammens iz KKR se je aprila lani udeležil poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham).

KKR sicer ni več večinski lastnik United Group. Prodal ga je britanskemu investicijskemu skladu BC Partners, ki upravlja skoraj 20 milijard evrov sredstev, pretežno pa posluje na trgih Severne Amerike in Evrope. V lasti ima tudi globalnega satelitskega ponudnika Intelsat. KKR je v United Group ohranil manjšinski delež.

Vrednost celotne United Group je ocenjena na 1,6 milijarde evrov. Na Balkanu je skupina trenutno najbolj na udaru v Srbiji zaradi lastništva televizije N1, ki je že nekaj let pod velikimi pritiski srbske vlade. Njeni predstavniki jo označujejo za opozicijsko in "antisrbsko" televizijo. Srbski notranji minister jo je označil kar za televizijo ameriške tajne službe CIA. Pritiske nanjo in na njene novinarje se izvajajo tudi prek tabloidov, ki ji pripisujejo tudi odgovornost za zadnje protivladne proteste. Konec marca so mednarodne nevladne organizacije, novinarska združenja in EU pozvale k zaščiti N1 in njenih novinarjev.