Airbnb gre jutri na borzo

Cena delnice podjetja Airbnb v javni ponudbi je bila sprva določena med 44 in 50 dolarjev, a se je izdajatelj pred dnevi zaradi velikega zanimanja vlagateljev odločil razpon povečati od 56 do 60 dolarjev. Ta je velikokrat znak za uspešno javno ponudbo delnic.

Če jim bo vseh 51,6 milijona delnic na borzi uspelo prodati po najvišji ceni, bi zanje lahko iztržili 3,4 milijarde dolarjev, tržna vrednost celotnega podjetja pa bi tako narasla na 42 milijard dolarjev. Aprila letos je na račun pandemije sicer njegova ocenjena vrednost znašala le 18 milijard dolarjev.

Leta 2008 ustanovljeno podjetje, ki je spremenilo tradicionalne navade potovanj in namestitev, se je kljub epidemiji novega koronavirusa, ki je izjemno prizadelo turistično panogo, odločilo za tovrsten korak. Samo aprila se je povpraševanje po njihovih storitvah zmanjšalo za 70 odstotkov, maja pa so morali odpustiti 1.900 zaposlenih oziroma kar četrtino delovne sile. Kot je takrat pojasnjeval soustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Brian Chesky, so bili rezi nujni, da bo Airbnb lahko dočakal obdobje, ko bodo ljudje znova začeli potovati.

Privlačnost turistične panoge

"Način potovanj se bo spremenil in verjetno ne bo več takšen, kot smo ga poznali," je za Financial Times dejal Chesky. Podjetje se je moralo zadolžiti za dve milijardi dolarjev, ki so jih zagotovili tudi zasebni vlagatelji. Čeprav je bila prihodnost podjetja vprašljiva, so se za ta korak odločili zaradi trajne privlačnosti turistične industrije.

In izkazalo se je, da se niso zmotili. Čeprav so Airbnbju v prvih devetih mesecih letošnjega leta prihodki upadli za tretjino, se je tretje četrtletje končalo z 219 milijoni dolarjev neto dobička. Delno tudi na račun občutnega znižanja stroškov.

V prvih treh četrtletjih so imeli sicer 697 milijonov dolarjev izgube, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani.

S cepljenjem računajo na umiritev razmer

V podjetju pričakujejo, da se bodo z novim cepivom rezervacije potovanj kmalu okrepile, razmere pa normalizirale. Predstavili so tudi nove poslovne modele, ki med drugim vključujejo potovanja na krajše razdalje in namestitve izven velikih mest. Prenočišča tistih, ki potujejo z avtomobilom, trenutno predstavljajo največje povpraševanje.

Analitiki ocenjujejo, da je Airbnb s svojim vstopom na borzo pohitel zaradi bojazni, da bo ameriški delniški trg v nadaljevanju leta obarvan večinoma v rdeče, saj se bo brezposelnost povečevala, vladna pomoč pa bo postopoma ukinjena. Trenutno tudi kaže, da so številni ljudje bolj pripravljeni stanovati v zasebnih stanovanjih kot v velikih hotelih.

Nedavno je Airbnb predstavil tudi novi protokol čiščenja namestitev, ki naj bi okrepil zaupanje popotnikov. Prav tako je v Veliki Britaniji, Franciji in Španiji začel testiranje prepovedi najema celotnih hiš za mlajše od 25 let z manj kot tremi pozitivnimi ocenami, ki živijo v bližini najete nepremičnine, da bi tako preprečil organizacijo velikih zabav v teh nepremičninah. Podobne ukrepe je Airbnb že uvedel v ZDA in Kanadi, prav tako je okrepil ukrepe za spoštovanje prepovedi zbiranj v luči covid-19.