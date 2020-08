Airbnb prepovedal prirejanje zabav v svojih nastanitvah

Da bi rešili težavo, ki jo ima Airbnb s prirejanjem nedovoljenih zabav v nastanitvah, ki jih na njihovi platformi ponujajo ponudniki po vsem svetu, so danes izdali globalno prepoved prirejanja zabav. Ta velja za vse prihodnje rezervacije in do nadaljnjega za nedoločen čas. Kdor bo kršil nova pravila, bo soočen z izločitvijo s platforme in z morebitnimi pravnimi posledicami.

Nova pravila, ki so jih sprejeli, med drugim omejujejo tudi število gostov v določeni nastanitvi, in sicer na 16.

Kot so dejali, je 73 odstotkov njihovih ponudnikov po svetu že prepovedalo zabave v svojih hišnih pravilih. Pred tem so namreč gostitelji dovoljevali manjše zabave, kot so rojstni dnevi in zabave pred rojstvom otrok, znane kot "baby shower" zabave, a je leta 2019 podjetje postavilo strožja pravila in s tem rešilo težavo tako imenovanih hiš za zabave, ki so ves čas povzročale "motnje" v soseskah, poroča CNN.

"Tisti, ki tovrstno vedenje dovoljujejo, ne spadajo na našo platformo"

"Menimo, da je takšno ravnanje zelo neodgovorno. Ne želimo si tovrstnega poslovanja, zato tisti, ki se s tem ukvarjajo in tovrstno vedenje dovoljujejo, ne spadajo na našo platformo," je zapisal Airbnb.

Tisti, ki bodo kršili pravila, se bodo soočili z izločitvijo iz Airbnb ponudbe in morebitnimi pravnimi posledicami.