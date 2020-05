Kriza močno udarila tudi Airbnb: odpustiti morajo četrtino zaposlenih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker se je turizem skoraj povsem zaustavil, napovedi pa niso obetavne in izboljšanja (še) ni na vidiku, so morali pri priljubljeni platformi za oddajanje domov Airbnb začeti odpuščati zaposlene.

Sporočili so, da bodo morali odsloviti četrtino delovne sile, kar je približno 1.900 zaposlenih.

"Kriza je močno prizadela Airbnb, letošnji prihodki bodo, kot kaže, za več kot polovico manjši kot lani," je zaposlenim sporočil soustanovitelj in izvršni direktor družbe Brian Chesky ter dodal, da se "prebijamo skozi največjo krizo našega življenja. Z njenim začetkom so se ustavila tudi potovanja."

Kot poroča Reuters, bo podjetje odpuščanja poskušalo ublažiti z enoletnim nadaljnjim plačevanjem zdravstvenega zavarovanja odpuščenim delavcem.

Soustanovitelj in izvršni direktor Airbnbja Brian Chesky je sporočil, da so "rezi potrebni, da preživimo do tedaj, ko bodo ljudje spet začeli potovati". Foto: Reuters

Zagotovili so si že milijardo dolarjev novih investicij

Airbnb bo med drugim oklestil naložbe v transportne dejavnosti in hotele oz. v dejavnosti, ki niso namenjene neposredni podpori ponudnikom njihove storitve, piše STA.

Aprila je spletna platforma sporočila, da si je za spopad s posledicami pandemije zagotovila za milijardo dolarjev (917,1 milijarde evrov) novih investicij, ki pa bodo namenjene podpori skupnosti gostiteljev. Podjetje se ob povečanem povpraševanju po njihovih storitvah za namene samoizolacije v času pandemije namerava osredotočiti na dolgoročno oddajo stanovanj, predvsem študentom in delavcem v tujini.

Pred kratkim je uvedlo tudi nove protokole čiščenja kapacitet, s katerimi želijo pomiriti uporabnike.

Zaradi strogih ukrepov pri nas in v tujini je močno upadlo tudi število turistov. Foto: Reuters

Koronavirus v le mesecu dni spremenil nepremičninski trg

Epidemija koronavirusa je v le mesecu dni spremenila slovenski nepremičninski trg. Turistov, ki so množično najemali stanovanja prek platform Airbnb in Booking, ni več, zato lastniki nepremičnine poskušajo oddati v dolgoročni najem. Velika ponudba stanovanj že znižuje prenapihnjene najemnine, pričakovati je mogoče nadaljnje upadanje.

Kdaj se bo zgodil ponovni zagon turizma, je skoraj nemogoče napovedati. Veliko je odvisno od tega, kako hitro bodo odprli meje in kako se bo epidemija odvijala v sosednjih državah. Poznavalci prav turistični panogi napovedujejo najdaljše okrevanje.

